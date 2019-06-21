Сезон отпусков в самом разгаре. 6 альтернативных вариантов, куда можно улететь в отпуск, кроме Египта, собрали для вас Факты ICTV.

В отпуск ехать не обязательно летом. Можно найти более выгодные и интересные варианты для отдыха осенью или зимой. Пока ваши коллеги будут мерзнуть в Украине, вы можете нежиться на пляжах Красного моря или Индийского океана.

Большинство туристов обманчиво выбирают одно из самых популярных направлений для отдыха – Египет. Но довольно часто жалуются на плохой сервис, высокие цены и находят еще множество недостатков.

6 альтернативных вариантов, куда можно улететь вместо Египта, собрали для вас Факты ICTV.

Шри-Ланка

Туры на Шри-Ланку становятся популярными благодаря уникальной природе и необычной культуре страны. Шри-Ланка идеально подойдет для любителей пляжного отдыха, желающих спокойно отдохнуть от городской суеты, заняться водными видами спорта или сходить на экскурсию.

Цена тура на шесть дней для одного человека при условии раннего бронирования – от 30 тыс. грн, учитывая авиаперелет.

Иордания, Акаба

Город Акаба – крупнейший курортный центр Иордании на Красном море. Здесь вас удивят своей красотой кристально чистая вода и коралловые рифы. В Акабе также есть возможность полюбоваться скалами, которые возвышаются над городом.

Кроме того, отсюда хорошо видно сразу три страны: Израиль, Египет и Саудовскую Аравию. Это город чистых пляжей, зеленых пальм и бедуинских трущоб.

Стоимость тура для одного человека осенью на семь дней составит от 25 тыс. грн.

Израиль, Эйлат

Эйлат расположен на берегу Красного моря. Его признают одним из самых популярных израильских курортов. Эйлат привлекает туристов красивым морем, большими солнечными пляжами и высокой волной, которую так ценят любители серфинга.

Кстати, Эйлат является оазисом посреди жаркой пустыни, поэтому здесь можно полюбоваться великолепными природными пейзажами.

Если ваш отпуск выпадает на позднюю осень, к примеру, ноябрь, то стоимость тура для одного человека составит от 20 тыс. грн за семь дней.

ОАЭ

Устроить себе отпуск в теплых краях можно зимой. Если для этого вы решили выбрать ОАЭ, то для пляжного отдыха лучше подойдет курорт Фуджейра.

Этот эмират называют Восточным побережьем. На севере он граничит с горами Хаджар, на юге – с соседним государством Оман. Фуджейра – единственный из всех эмиратов, который выходит к Индийскому океану. Коралловые рифы привлекают множество туристов, которые увлекаются подводным плаванием.

Стоимость отдыха зимой на курорте составит от 26 тыс. грн за неделю для одного человека, учитывая авиаперелет.

Таиланд

Самым оптимальным и самым бюджетным вариантом отдыха является дешевая Паттайя. Это динамичный и один из самых посещаемых курортов Таиланда. Причиной такой популярности является удачное расположение (до Бангкока час езды), демократичные цены на жилье, питание и развлечения.

За тропическую зиму здесь придется выложить от 24 тыс. грн за шесть дней, включая авиаперелет.

Индия, Гоа

Гоа – главный курорт страны, совсем не похож на другие районы Индии. Его побережье протянулось на 110 км, образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную и Южную части, границей между которыми служит форт Агуада.

Если вы решили устроить себе отдых осенью, то купить тур на Гоа на семь дней можно от 25 тыс. грн для одного человека, учитывая перелет.

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