К международной акции Возьми собаку на работу 21 июня присоединились более 340 участников из 65 городов Украины.

21 июня проходит международная акция Возьми собаку на работу, в которой принимают участие более 340 украинцев со своими домашними любимцами.

Больше всего хвостатых друзей можно будет увидеть в офисах Киева, Днепра, Запорожья, Львова, Харькова, Чернигова и Винницы.

Организаторы призывают украинцев брать собак на работу не для развлечения.

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Цель акции – изменить отношение к собакам в обществе, потому что общение с животными помогает снимать стресс и способствует производительности.

Украинцы постятся в соцсетях своих любимцев.

Возьми собаку на работу – украинцы присоединились к международной акции

В Украине акция Возьми собаку на работу проводится уже в седьмой раз, в США – уже 18 лет.

К слову, в 2018 году к акции Возьми собаку на работу присоединились владельцы животных в 50 городах Украины.