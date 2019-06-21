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Факты / Lifestyle

Как не стать жертвой курортных мошенников – 3 схемы аферистов

Мошенники на отечественных курортах с каждым годом все более изобретательны. Какие схемы используют аферисты и как не попасть в их ловушку, читайте в материале.

Как не стать жертвой курортных мошенников – 3 схемы аферистов

Но не все предприниматели добросовестные, есть и те, кто обманывают отдыхающих. Рассказываем, какие схемы используют мошенники.

В курортном Бердянске группа мошенников продавала туристам бутилированную воду, называя его артезианской. Вроде, полезная и минеральная, но на самом деле жидкость аферисты набирали из самодельной скважины, пробуренной в промзоне города.

В такую ​​жару люди покупают эту воду и не учитывают отсутствие разрешений на продажу.

Еще одна популярная афера – это, вроде бы, платный вход на пляж. Какие-то молодые люди натягивают на входе цепь, и требуют деньги за вход – люди платят.

– Деньги из воздуха, но обязательно под крышей местной полиции. Если вы начнете что-то доказывать, очень быстро вырисовываться местный полицейский, который попытается вас образумить.

Платных пляжей в Одессе практически нет, большинство бесплатные, – отметил эксперт по безопасности Дмитрий Попов.

Платные пляжи обычно ограждены забором. Причем, не только на суше. Также обозначены и границы акватории. Согласно законодательству Украины, местные власти могут сдавать водный объект в аренду.

Читайте: Грабители за границей: как не остаться без кошелька в отпуске

Тогда действительно, с вас вправе просить плату за вход. Но только, если они имеют заверены в мэрии документы с расценками.

Третья популярная схема курортных мошенников – это кражи. Они поднимают шум вокруг украденных вещей или просят быстрее помочь, потому что человеку плохо. Стоит вам отвлечься от своих вещей хоть на несколько минут, воры в тот же миг унесут все, что можно.

Ранее Факты ICTV писали о том, как уберечь свою технику от мошенников в сервисных центрах.

Источник: Ранок у великому місті

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