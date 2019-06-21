Подать заявление на развод можно или через ЗАГС, или через суд. Для этого вам понадобятся свидетельство о браке и паспорта.

Семейным кодексом Украины установлены два способа расторжения брака: по совместному заявлению супругов и по требованию одного из супругов.

В обоих случаях заявление может быть подано или в органы ЗАГСа, или в суд.

Заявление о разводе подается в ЗАГС, если:

Супруги приняли совместное решение о разводе;

У них нет несовершеннолетних детей;

Если жена не беременна;

Если второй из супругов признан безвести отсутствующим или недееспособным.

Как действовать:

Супругам следует обратиться в ЗАГС по месту официальной регистрации (прописки) одного из них.

Необходимо иметь при себе следующие документы: свидетельство о браке, паспорта граждан Украины.

Подать заявление, в котором каждая из сторон должна заполнить часть единого документа и тем самым подтвердив свое намерение расстаться.

С момента подачи заявления должен пройти 1 месяц, после чего брак может быть расторгнут.

Должностное лицо назначит дату, когда супруги должны явиться в ЗАГС для регистрации развода.

Те, кто принял решение дать браку второй шанс, могут отозвать ранее поданное заявление без негативных последствий.

Если супруг/супруга не имеет возможности явиться в ЗАГС?

Необходимо подтвердить уважительность причины неявки одного из супругов документально.

Для этого необходимо заранее получить форму заявления, заполнить свою часть (соответствующую графу) и обязательно заверить подлинность подписи у нотариуса.

Вторая сторона заполняет свою часть заявления и подает ее в официальный орган.

Если супруга/супругу признан недееспособным или безвести отсутствующим?

В этом случае вы можете подать заявление в ЗАГС единолично.

К заявлению прилагается копия решения суда (выписка из решения суда) о признании другого супруга безвести отсутствующим или недееспособным.

Заявление о разводе подается в суд, если:

В семье воспитываются несовершеннолетние дети, а супруги согласны расстаться

Как действовать:

Подать совместное заявление, в котором описать причины развода.

Свидетельство о браке – копия.

Свидетельство о рождении каждого из общих детей – копия.

Паспорта супругов.

Важно: разрывая брак, в котором рождены дети, нужно представить договор о воспитании и обеспечении ребенка после расторжения брака родителей.

Если один из супругов не согласен на развод?

Независимо от желания другой стороны, вы имеете право самостоятельно инициировать производство.

В такой ситуации следует заручиться поддержкой опытных юристов, которые помогут разделить имущество, определить место жительства ребенка, подготовить все необходимые документы.

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Важно: через суд можно инициировать развод и без предоставления договора об участии в воспитании и материальном обеспечении детей после расторжения брака между родителями.

Договор не требуется, если супруги самостоятельно достигли согласия по всем важным вопросам.

Если вы не хотите, чтобы процесс расторжения затягивался – лучше подать отдельный иск о разделе имущества.

О чем следует знать, инициируя процесс развода:

Иск не может быть подан в суд в период беременности жены и до окончания 12-месячного срока после рождения ребенка! Исключением являются случаи, когда расторжение брака инициируется стороной, которая страдала от незаконных действий или насилия со стороны другого супруга.

Основанием для развода может стать негативное поведение по отношению к ребенку.

Стоимость развода в Украине в 2019 году

Официально судебный сбор за подачу заявления о расторжении брака составляет 767 грн, однако, если учитывать комиссию банка, то получится около 800 грн.

С учетом услуг юриста, который поможет подготовить исковое заявление о разводе, собрать соответствующие документы и представить интересы в суде, стоимость развода составит от 1 тыс. до 5 тыс. грн.

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