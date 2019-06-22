Каким будет 22 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День благоприятен для любой созидательной деятельности. Сегодня желательно провести день активно, не лениться, но и не усердствовать в тяжелых физических нагрузках. Лучше всего будут удаваться быстрые дела, которые не требуют длительной концентрации и которые можно завершить за один день. Можно уделить время обучению и образованию, особенно если вас интересуют темы, связанные с искусством. Также вас могут привлечь темы, связанные с прошлым, в том числе и вашим собственным.

Постарайтесь избегать сегодня рискованных действий и резкости в общении. Дела и ситуации, возникшие сегодня, могут повториться снова, поэтому желательно настроиться на конструктивные действия и доброжелательное общение.

Сегодня хорошее время для любых духовных практик, медитации, поста, благотворительности и проявления милосердия по отношению к окружающим.

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При этом эмоциональное состояние может быть несколько нестабильным, особенно ближе к вечеру, но постарайтесь не поддаваться негативном настроению, а лучше займите себя каким-нибудь не утомительным и интересным делом.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, брать и давать деньги в долг.

Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.