Профессиональный праздник работников бухгалтерии – День бухгалтера Украины – ежегодно отмечают 16 июля.

День бухгалтера Украины имеет постоянную дату – с 2004 года его отмечают 16 июля.

Праздник установлен указом президента №662/2004 от 18 июня 2004 года.

А дата 16 июля была выбрана, потому что именно в этот день в 1999 году приняли закон №996-XIV О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

В тексте документа необходимость установления такого праздника обоснована значительным вкладом работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, а также рост национальной экономики.

Хотя этот праздник очень молодой, сама профессия бухгалтера появилась еще 6 тыс. лет назад.

Сегодня же невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

Профессия уважаема во многих странах. Есть даже Международный день бухгалтера, который отмечается 10 ноября.