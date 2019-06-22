Факты ICTV узнали, что можно и нельзя провозить в ручной клади.
Размеры и вес ручной клади
Размер предметов, которые можно везти в ручной клади, не может превышать 55 x 35 x 25 см. В этот расчет берутся карманы, колеса и ручки багажа.
Рекомендуется сдавать в багаж вещи, в размере которых вы не уверены или если их нельзя везти в ручной клади. Некоторые же компании предоставляют для измерения соответствующих габаритов специальные приборы.
Если во время проверки ручной клади (перед посадкой в самолет) она не будет соответствовать габаритам, то ее придется сдать в багаж. В таком случае вас могут заставить заплатить дополнительный сбор.
Информация о том, какой вес не должна превышать ваша ручная кладь должна быть указана в билете. Обычно это – 12 или 18 кг.
Однако лучше проверять информацию касательно разрешенных габаритов ручной клади на сайте авиаперевозчика. Ведь они могут отличаться от общепринятых.
С 1 ноября 2018 года компания Wizz Air позволяет провозить ручную поклажу с габаритами 40 х 30 х 20 весом до 10 кг бесплатно.
А в МАУ вам не позволят перевозить в ручной клади очень тяжелые предметы.
Сколько предметов можно перевозить
Количество перевозимых в ручной клади предметов также зависит от салона, в котором вам предстоит лететь.
Как правило, могут позволить перевезти до двух предметов ручной клади или один предмет и один аксессуар.
В число аксессуаров относят:
- 1 дамскую сумочку;
- 1 портфель;
- 1 чехол (сумка) для ноутбука, фотоаппарата или иного электронного устройства.
Также на борту самолета позволено провозить вещи, которые нельзя отнести к ручной клади или аксессуарам:
- куртку, пальто и другую верхнюю одежду;
- зонт;
- беспошлинные товары, купленные на борту самолета или в аэропорту;
- детские принадлежности;
- медицинские приспособления и технику.
Что можно перевозить в ручной клади
Есть множество вещей, которые разрешают провозить в ручной клади, но на некоторые распространяются специальные правила.
Обычно перевозить острые предметы на борту самолета запрещено, поэтому вам могут отказать даже в том, чтобы взять с собой вилку. Исключение из правила составляют одноразовая бритва и электрическая бритва. Также некоторые компании могут позволить взять с собой небольшие ножи или швейные иглы.
Отказаться от повседневных гаджетов, вроде смартфонов, планшетов или ноутбуков в самолете вас не заставят. Хотя технику больших габаритов или штативы могут попросить сдать в багаж.
Читайте: Отдых в Португалии: курорты, пляжи, отели, как долететь
Если вы провозите с собой спортивное снаряжение или рабочие инструменты, то вам предложат сдать их в багаж. Однако в самолете можно провозить футбольный или баскетбольный мячи.
Стоит помнить, что средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах не позволено провозить даже в багаже.
Также в ручной клади можно провозить музыкальные инструменты, если они помещаются на багажной полке.
Жидкости, гели и аэрозоли позволено везти в ручной клади, если они в емкостях до 100 мл и находятся в прозрачном закрывающемся пакете размером 20 x 20 см. На каждого пассажира позволен всего один пакет.
От перевозки оружия в салоне придется отказаться, как и от большинства легковоспламеняющихся предметов. В салон разрешают брать литий-ионные аккумуляторы (но в большинстве случаев – с разрешения авиакомпании) щелочные алкалиновые батарейки, а также обычные спички и одноразовые зажигалки.
На борт самолета разрешают брать и еду. Без ограничений можно провозить:
- печенье;
- орехи;
- сухофрукты;
- яблоки;
- бананы;
- хлеб;
- конфеты;
- твердый сыр;
- колбасу;
- бутерброды;
- соль;
- батончики.
А вот воду, сок, йогурт, варенье, масло и мягкие сыры можно везти только в емкостях до 100 мл. Но можно взять с собой пустую бутылку и наполнить ее водой из фонтанчика после досмотра.
Из алкоголя вам чаще всего могут позволить перевозить напитки из дьюти-фри больше 100 мл, если они лежат в запечатанном пакете с чеком. Остальной алкоголь разрешают провозить на борту только отдельные компании, однако алкоголь крепостью больше 70% перевозить в ручной клади нельзя.
К слову, Факты ICTV собрали список вещей, которые необходимо брать с собой в путешествие.
Фото: Dreamstime, Wizz Air, МАУ