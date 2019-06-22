Наличие смысла жизни снижает риск преждевременной смерти.

Исследователи проанализировали данные почти 7 тыс. американцев в возрасте от 51 до 61 года, которые заполнили психологические опросники о взаимосвязи между смертностью и смыслом жизни.

– Выводы потрясли авторов, – признается исследовательница Селеста Ли Пирс.

Люди, у которых не было сильного смысла жизни умирали чаще, чем те, у кого он был, и, в частности, причиной смерти чаще всего были сердечно-сосудистые заболевания.

– Я относилась к этому очень скептически. Но теперь я считаю это настолько убедительным, что разрабатываю целую исследовательскую программу, — говорит Пирс, доцент эпидемиологии в Мичиганском университете.

Исследование проводилось между 2006 и 2010 годами, и в этот период умерло в два раза больше людей, у которых не было цели, чем тех, у кого они были.

Эта связь между низким уровнем смысла жизни и смертью прослеживалась независимо от того, насколько богаты или бедны участники, независимо от пола, расы или уровня образования.

Исследователи также обнаружили, что эта связь настолько сильна, что наличие смысла жизни оказалось более значимым во влиянии на здоровье, чем употребление алкоголя, курение или регулярные физические упражнения.

– Наряду с базовыми физическими потребностями, такими как сон, еда и питье, у людей есть базовые психологические потребности. Потребность в смысле и цели стоит на первом месте. Это самый глубокий фактор благополучия, — говорит Алан Розански, профессор Медицинской школы Икан.

Авторы еще одного нового исследования в JAMA Current Open взяли данные из большого опроса пожилых американцев. Участникам задавали различные вопросы по таким темам, как финансы, физическое здоровье и семейная жизнь.

Ученые использовали ответы на эти вопросы, чтобы количественно оценить силу смысла жизни участников. Затем исследователи сравнили эту информацию с данными о физическом здоровье участников в 2010 году, включая информацию о том, умерли ли они и от чего.

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До аспирантуры Алимудзян работала волонтером в клинике рака молочной железы и была поражена тем, что пациенты, которые могли четко сформулировать смысл жизни, казалось, справлялись с болезнью лучше.

Этот опыт помог ей определить часть своей жизненной цели: исследование этого феномена.

– У меня были очень близкие отношения с пациентами с раком молочной железы. Я видела их страх, беспокойство и депрессию. Это помогло мне подать заявление в аспирантуру. Вот так я и начала свою карьеру, — говорит Алимудзян.

Она также надеется изучить стратегии общественного здравоохранения — виды терапии или образовательные инструменты, — которые могут помочь людям развить сильные жизненные цели.

Напомним, самый пожилой житель Великобритании Боб Уэйтон, которому 29 марта исполнилось 111 лет, поделился секретом долголетия.

Источник: JAMA Current Open