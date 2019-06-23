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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 23 июня

Каким будет 23 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День весьма способствует любым занятиям, направленным на решение вопросов, связанных со здоровьем.

Лечение и исцеление болезней, сбор трав и применение их в лечении, можно начинать оздоровительные процедуры, направленные на омоложение, продление жизни.

Хорошее время для того, чтобы побыть в уединении и поразмышлять, хорошо заниматься совершенствованием самосознания.

В целом энергии дня больше способствуют уединению, поэтому, если сегодня люди будут вести себя достаточно замкнуто и не идти на контакт, то это не повод расстраиваться. Это же относится и к детям – есть вероятность, что им больше захочется быть в своем привычном кругу семьи или одному, чем в большом кругу сверстников.

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Хорошее время для путешествий, передвижений. А также весьма благоприятное время для обучения и изучения.

Любых негативных проявлений и агрессивных настроений от окружающих по возможности стоит избегать и не вовлекаться в различного рода провокации, которые вполне вероятны сегодня.

Также не желательно решать любого рода юридические дела или дела, связанные с законом.

Постарайтесь найти время и побыть у водоема в любом его проявлении.

Благоприятно: стрижка волос.

Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

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