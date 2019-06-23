Геомагнитные вспышки в июне ожидаются 27 и 28 июня.

Мощные магнитные бури в июне прошли 3, 19 числа, ожидаются 27 и 28.

Во время этих магнитных бурь украинцы могут ощущать повышенное эмоциональное напряжение. Их последствия могут быть заметны и на следующий день.

Слабые магнитные бури ожидаются 26 и 29 июня.

Эти магнитные бури также влияют на настроение и здоровье, но они не будут столь опасны.

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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение? Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую 44%, 126 голосов 126 голосов 44% 44%

Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах 29%, 82 голоса 82 голоса 29% 29%

Конечно влияют, но несущественно 14%, 40 голосов 40 голосов 14% 14%

Нет – это все выдумки 13%, 37 голосов 37 голосов 13% 13% Всего голосов: 285 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.

Источник: СТБ