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Факты / Lifestyle

Магнитные бури в июне – даты

Геомагнитные вспышки в июне ожидаются 27 и 28 июня.

Магнитные бури в июне - даты

Мощные магнитные бури в июне прошли  3, 19 числа, ожидаются 27 и 28.

Во время этих магнитных бурь украинцы могут ощущать повышенное эмоциональное напряжение. Их последствия могут быть заметны и на следующий день.

Слабые магнитные бури ожидаются  26 и 29 июня.

Эти магнитные бури также влияют на настроение и здоровье, но они не будут столь опасны.

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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?

  • Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую 44%, 126 голосов
    126 голосов 44%
    44%
  • Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах 29%, 82 голоса
    82 голоса 29%
    29%
  • Конечно влияют, но несущественно 14%, 40 голосов
    40 голосов 14%
    14%
  • Нет – это все выдумки 13%, 37 голосов
    37 голосов 13%
    13%
Всего голосов: 285

К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.

Источник: СТБ

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