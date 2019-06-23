Геомагнитные вспышки в июне ожидаются 27 и 28 июня.
Мощные магнитные бури в июне прошли 3, 19 числа, ожидаются 27 и 28.
Во время этих магнитных бурь украинцы могут ощущать повышенное эмоциональное напряжение. Их последствия могут быть заметны и на следующий день.
Слабые магнитные бури ожидаются 26 и 29 июня.
Эти магнитные бури также влияют на настроение и здоровье, но они не будут столь опасны.
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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.
Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.
Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?
- Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую 44%, 126 голосов126 голосов 44%44%
- Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах 29%, 82 голоса82 голоса 29%29%
- Конечно влияют, но несущественно 14%, 40 голосов40 голосов 14%14%
- Нет – это все выдумки 13%, 37 голосов37 голосов 13%13%
К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.
Источник: СТБ