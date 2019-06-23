Марш равенства 2019 в Киеве пройдет в этом году уже пятый раз. Что это за событие, как оно проходит в других странах и опыт его проведения в Украине – рассказывают Факты ICTV.

Темой Марша равенства 2019 стала Свобода. Равенство. Борьба. КиевПрайд-неделя в этом году традиционно заканчивается Маршем равенства, который пройдет 23 июня.

Все, что нужно знать, об истории Марша равенства в Украине, а также о его проведении за границей – читайте в материале.

Что такое Марш равенства

ОО КиевПрайд ежегодно организовывает КиевПрайд-неделю. Это мирная правозащитная демонстрация, которая проходит с целью реализации ЛГБТ-сообществом права на мирные собрания, свободу слова и самовыражения. Такое шествие призвано сделать видимыми ЛГБТ-людей в Украине и преодолеть дискриминацию и насилие в отношении них.

Опыт проведения Марша равенства в Украине

Впервые провести Марш равенства в Киеве удалось в 2015 году на Оболонской набережной. Тогда участие в шествии приняли 250 человек. Оно запомнилось провокациями представителей националистических организаций. В участников бросали дымовые шашки и петарды, разбрызгивали слезоточивый газ.

В 2016 году событие получило широкую огласку еще до проведения. По разным оценкам, в Марше приняли участие 1-2 тыс. человек. Он прошел без провокаций. Международная организация Human Rights Watch, которая занимается защитой прав человека, впервые была довольна проведением Марша в Киеве.

Марш равенства 2017 года запомнился противостоянием с активистами и европейскими политиками. Среди участников можно было увидеть посла Канады Романа Ващука, посла Великобритании Джудит Гоф, депутата Европарламента Ребекку Хармс. Всего в Марше приняли участие около 3 тыс. человек.

Наибольшее количество участников, принявших участие в шествии, составляло 5 тыс. человек в 2018 году. Марш прошел без значительных инцидентов.

В 2019 году противники Марша равенства проведут свою акцию Всеукраинская стража на защите семей и детей в центре Киева 22-23 июня.





























Марши равенства: почему на них не стыдятся ходить в мире и как проходят в Украине / 7 фотографий

Читайте: Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда

Опыт проведения Марша равенства за границей

История Маршей равенства берет начало с 1969 года после полицейского рейда в нью-йоркском гей-баре Стоунволл-инн, который завершился столкновениями и массовыми арестами. Тогда тысячи возмущенных людей вышли на демонстрацию против действий правоохранительных органов и оказали сопротивление репрессиям.

Кстати, недавно его посетил бывший вице-президент и кандидат в президенты США Джо Байден. Там он дал интервью прессе, в котором выразил восхищение храбростью и активной гражданской позицией тех, кто добивался справедливости 50 лет назад и продолжает делать это сегодня.

В том же 1969 году ЛГБТ-активист Крейг Родвелл на конференции предложил ежегодно отмечать годовщину Стоунволла массовым маршем. В 1970 году состоялся первый в истории прайд – активисты вышли против уголовного преследования и дискриминации.

Также в США в последние годы был принят ряд законов, направленных на защиту прав представителей ЛГБТ. Так, администрация экс-президента США Барака Обамы сделала рекордное количество назначений представителей ЛГБТ на государственные должности, в том числе одного губернатора, нескольких судей и дипломатов высокого ранга, а также руководителей Пентагона. Марш равенства в Вашингтоне традиционно собирает миллионы людей.

Во Франции с 1985 года запрещена любая дискриминация по признаку сексуальной ориентации. Однополые пары с 28 мая 2013 года имеют право свободно вступать в брак и усыновлять детей.

Франция относится к наиболее либеральным странам в плане защиты ЛГБТ-сообществ. Представители сексуальных меньшинств здесь делают успешные карьеры, как в модельном бизнесе, коммерции, кино, искусстве, так и в политике и управлении городами. Так, долгое время мэром Парижа был известный представитель ЛГБТ-сообщества, социалист Бертран Беланое.

По всей Канаде ежегодно проходят прайд-парады. В 2014-м в Торонто даже состоялся WorldPride. А летом 2016 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично поднял флаг ЛГБТ напротив федерального парламента.

В Германии, проводят парады, которые еще называют Christopher Street Day, с 1979 года. Тогда они впервые прошли в Берлине и Бремене. Самые большие из них проходят в конце июня или в начале июля в Берлине и Кельне.

Трансгендерность больше не психическое расстройство

Всемирная организация здравоохранения внесла изменения в Международную статистическую классификацию болезней. Отныне термин гендерное несоответствие, который описывает трансгендерных людей, перенесли из раздела Психические заболевания в раздел Сексуальное здоровье.

Ранее Факты ICTV писали о рейтинге защиты прав ЛГБТ в Европе.

Фото: КиевПрайд, Джо Байден