Марсоход NASA обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе – газа, который на Земле обычно производится живыми организмами.

Марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнаружил возможные признаки жизни на Марсе.

– Увидев такой удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования, – заявил один из научных сотрудников миссии Curiosity.

В результате действия солнечного света и химических реакций, молекулы метана на Марсе должны разрушиться за несколько веков. Поэтому ученые предполагают, что газ появился там относительно недавно.

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Также ученые предполагают, что метан образовался на Марсе миллионы лет назад и сейчас выходит из разломов на поверхности планеты.

Впервые о присутствии метана на Марсе стало известно 15 лет назад, когда его зафиксировала автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, но достоверных подтверждений этому до сих пор не было.

Напомним, ранее NASA выбрало название для программы полета на Луну.