Факты ICTV собрали информацию о пяти популярных для туристов островах в Украине. В материале можно прочитать, как добраться и провести хорошо время на островах Джарылгач, Бирючий, Тендровская коса, Березань и Змеиный.

Джарылгач

Джарылгач – “украинские Мальдивы” или самый большой остров Украины. А Мальдивы – потому что песчаные пляжи с мелким белым песком очень напоминают райский берег, а пение часто встречающихся дельфинов заставит вас забыть, что вся эта сказка происходит в родной Украине. Не удивились – тогда вперед вглубь острова, который напоминает африканскую саванну. Множество лиманных озер (около 200!), благородные олени, ланы и муфлоны – это еще далеко не все, что вы можете встретить на острове.

Херсонская область, Черное море.

Как добраться

От Киева до острова Джарылгач 780 км. Если добираться на машине, то лучше всего по маршруту Киев-Одесса-Николаев-Херсон-Скадовск.

Если же своим ходом, то поездом до Херсона, а там от железнодорожного вокзала на маршрутке до Скадовска. Обычно их цена от 100 до 140 грн.

Добраться из Скадовска на остров Джарылгач можно в две точки – коса Глубокая и Маяки. В этом вам поможет водный транспорт, который регулярно курсирует в летний сезон.

Читайте: Отдых на острове Джарылгач: пляжи, море и дикая природа

Где остановиться

Палаточный лагерь. Возле маяков есть родник с питьевой водой, а вот с дровами на острове туго, поэтому лучше прихватить с собой горелку.

Можно также остановиться У Гавриловича. Трехместные домики, палатки для туристов.

Питание, душ, умывальник, биотуалет – на свежем воздухе.

Развлечения

Пляжный футбол или волейбол, прогулки-сафари, игры в карты, вечерние разговоры у моря и просто романтические вечера на безлюдном пляже.

Бирючий

Бирючий – “остров-загадка” или Волчий остров является самой расширенной частью Федотовой косы. Пологий песчаный берег и чистейшее море – что еще нужно для полного релакса. Мелководные бухты, множество лиманов – все это покорит красотой и спокойствием. Почувствуйте здесь себя дикарем – особенно, когда встретите редких животных. К слову, здесь обитают енотовидная собака, асканийский олень и лань.

Херсонская область, Азовское море.

Как добраться

Для начала нужно добраться в Кирилловку, что в Запорожской области. А дальше – помните! Остров Бирючий – это заповедная зона. Чтобы попасть сюда есть три варианта:

получить пропуск в Херсонском управлении лесного хозяйства;

купить путевку на базу отдыха на Бирючем (про пропуск сразу забыли);

купить путевку по заказнику (пешая или по морю).

Где остановиться

Базы отдыха, гестхаузы, виллы, коттеджи на пляжах и в пляжной зоне – выбор огромный. В среднем в номере от 1000 до 1500 гривен, как обещают хозяева, глянув в окно, можно увидеть море.

Развлечения

Йога на пляже, прогулки-сафари, фотоохота, экскурсии (только для любителей идеального кадра), прогулки по морю.

Веб-камера

Тендровская коса

Тендровская коса – “остров на краю света” с чистейшими пляжами. Хорошо сформированная полоса пляжей и озера-лагуны – это те места, которые вы видели во сне. Раз вы уже во сне – посмотрите вокруг – дикие лошади кабанчики, редкие виды птиц и дельфинов окружают вас. Разбутит тут разве что “комариный All inclusive” – а что это такое, узнаете, если не возьмете защитный крем 🙂 К слову, на острове расположен один из важнейших маяков Черного моря – Тендровский маяк.

Херсонская область, Черное море.

Как добраться

Рейсовые катера на Тендровскую косу не ходят, поэтому самый простой способ – добраться туда на катере из курортных поселков Железный порт, Лазурное, Приморское (в Херсонской области), или из Очакова (в Николаевской области).

Где остановиться

В любом случае придется брать палатку. Если вы не опытный “покоритель островов”, можно записаться в фототур. Это упростит вам организацию путешествия.

Развлечения

Фотоохота, купание в открытом море, ужин из креветок, крабов, рапанов.

Березань

Березань – “остров исследователей” расскажет редкие истории о крейсере Очаков и лейтенанте Шмидте, которому на острове установлен памятник в виде паруса. Ехать сюда нужно не только за археологическими, геологическими и гидрологическими открытиями, но и за ответами на вечные вопросы. Красоты Черного моря и запах степной травы сами погрузят вас в пучины раздумий.

Николаевская область, Черное море.

Как добраться

До острова Березань можно добраться на катере или рыбацком баркасе из Очакова (расстояние – 8 км) или Рыбаковки (расстояние – 4 км).

Где остановиться

Остановиться на острове можно лишь в палатке. Но стоит помнить об опасностях острова – здесь водятся редкие ящерицы и змеи, некоторые из которых могут быть ядовитыми.

Развлечения

Рыбалка, дайвинг, экскурсии.

Змеиный

Змеиный – “остров робинзонов” – это живописный скалистый клочок суши посреди Черного моря, который манит своей труднодоступностью. Если вы сюда все же добрались, в награду получаете чистейшее море, четыре пляжа и главный бонус – полное отсутствие туристов. И пусть не пугает название одного из пляжей – Бандитский, возможно, это про птиц, которых, кстати, на острове обитает около 200 видов. Если вы уже одели ласты и маску, готовьтесь к невиданным находкам.

На Змеином действует музей, где выставлены фрагменты амфор, детали якорей и другие находки, сделанные во время археологических раскопок здесь.

Однако! Остров не просто так получил свое название – тут и действительно много змей, нужно быть внимательными. Это не место для отдыха в палатках.

Одесская область, Черное море.

Где остановиться

На острове есть гостевые места для туристов и небольшой магазин.

Как добраться

Первое что нужно – это добыть пропуск в Измаильском пограничном отряде. Далее на старт в Одессу, откуда нужно преодолеть 200 км до Вилково. Далее, если заранее договоритесь, вас заберет пароход, который отчаливает от местного причала к острову Змеиному. 35 км по речному и морскому пути на Касатке и вот пора выходить – причал острова перед вами.

Развлечения

Дайвинг, экскурсии, прыжки в воду со скалы.