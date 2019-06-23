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Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы

В июне украинцы отдыхают два дополнительных дня.

Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы

Согласно постановлению Кабмина, в июне определены два дополнительных выходных дня – 17 и 28 июня.

17 июня был выходной, потому что в воскресенье отмечался религиозный и государственный праздник Троица.

Читайте: Летние каникулы 2019: сколько будут отдыхать школьники

На 28 июня приходится государственный праздник – День Конституции.

Общее количество выходных в этом месяце – двенадцать: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30 июня.

Ранее Факты ICTV писали, как накопить на отпуск.

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