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К 2050 году численность населения резко сократится – Маск

Инженер и предприниматель Илон Маск поделился теорией, согласно которой к 2050 году количество людей на Земле резко сократится.

К 2050 году численность населения резко сократится – Маск

Илон Маск считает, что к 2050 году население Земли значительно сократится.

C 2017 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отстаивает теорию, согласно которой в ближайшем будущем численность населения Земли резко сократится вопреки прогнозам сторонников демографического взрыва.

Впервые изобретатель заговорил об этом в Twitter, в комментариях к посту редакции научного журнала New Scientist.  Журналисты рассказали о возможности резкого увеличения количества людей на планете, а бизнесмен с ними не согласился.

В этом году Маск вновь привлек внимание к теории демографического обвала, но на этот раз поделился подробностями печального сценария. По мнению бизнесмена, к 2050 году одной из главных проблем человечества станет старение и естественная смерть большинства людей.

17 июня 2019 года исследователи ООН опубликовали ежегодный доклад с прогнозами численности населения Земли. Они ожидают, что к 2050 году количество людей на планете увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд. То же самое специалисты говорили и в 2017, и 2018 году.

Исследователь будущего Йорген Рандерс имеет альтернативный вариант.

По его мнению, современные молодые люди все чаще нацеливаются на карьерный рост и все реже задумываются о создании семьи и рождении ребенка. Как следствие — стариков в мире становится больше, чем детей.

То есть к 2040 году численность населения Земли достигнет своего пика (8,1 млрд), а потом будет снижаться из-за естественной смерти стареющих жителей. С мнением Рандерса согласен и Маск.

Мнения пользователей разделились. Часть оказалась на стороне Маска, а их аргументами стали глобализация, урбанизация и экономическая нестабильность.

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Оппоненты не уверены, что убыль населения может стать проблемой для и без того перенаселенного мира. Вместе с тем пользователи уверены, что в будущем у людей появятся технологии, которые изменят их взгляд на жизнь.

Напомним, марсоход NASA обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе – газа, который на Земле обычно производится живыми организмами.

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