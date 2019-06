Илон Маск считает, что к 2050 году население Земли значительно сократится.

C 2017 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отстаивает теорию, согласно которой в ближайшем будущем численность населения Земли резко сократится вопреки прогнозам сторонников демографического взрыва.

Впервые изобретатель заговорил об этом в Twitter, в комментариях к посту редакции научного журнала New Scientist. Журналисты рассказали о возможности резкого увеличения количества людей на планете, а бизнесмен с ними не согласился.

В этом году Маск вновь привлек внимание к теории демографического обвала, но на этот раз поделился подробностями печального сценария. По мнению бизнесмена, к 2050 году одной из главных проблем человечества станет старение и естественная смерть большинства людей.

Could the population bomb be about to go off in the most unexpected way? We look at what the future might offer https://t.co/2yO9dxsdiF pic.twitter.com/l8XG5RBVsj

— New Scientist (@newscientist) 6 июля 2017 г.