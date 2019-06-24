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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 24 июня

Каким будет 24 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует самообразованию, изучению, познанию и освоению чего-то нового. Знания могут легко усваиваться. Также подходящее время для поездок, перемещений, хороши любые контакты с водой, водные процедуры.

Поэтому прогулки и нахождение у воды весьма приветствуются сегодня. День благоприятен для любых садовых и сельскохозяйственных работ.

Сегодня есть вероятность участия в рискованных и опасных мероприятиях. Такая энергия благоприятна для участия в конкурсах и соревнованиях, но эта же энергия может провоцировать на конфликты и соревновательные действия в межличностных отношениях – подобных провокаций желательно избегать.

День не способствует важным начинаниям, общению с властями и начальством.

Хорошо заниматься обычными делами, требующими активности. Важно следить за внутренним эмоциональным состоянием и вовремя находить возможность приводить себя в равновесие.

Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

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