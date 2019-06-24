Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 24 по 30 июня составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Увеличивается физическая и психическая активность, вы становитесь более импульсивными, предприимчивыми и инициативными, возрастает азарт. Это период спонтанной деятельности, для которой характерно стремление реализовать идеи и замыслы. На первый план выходят личные интересы. Повышается интерес к новому, неизведанному, а чувство опасности притупляется.

Гороскоп для Тельцов

Повышается чувствительность и восприимчивость к красоте окружающего мира, стремление к маленьким радостям жизни. Обостряется чутье к земным делам и ярче проявляется денежный интерес, поэтому в это время не склонны тратить деньги. Однако проявляется упрямство, уговорить вас на что-либо очень трудно, так как обостряется подозрительность и недоверчивость. Дети становятся более спокойными и усидчивыми, но требуют внимания и ласки.

Гороскоп для Близнецов

Активизируется общение, с большим интересом воспринимаете информацию и передаете ее другим. Важные новости дают возможность оказаться в центре событий. Главное – удержать внимание слушателей, тогда получите желаемый результат. Споры, которые могут возникать в эти дни по разным внешним причинам, имеют в своей основе желание настоять на своем, показать свой уровень знаний или выделиться из толпы.

Гороскоп для Раков

Обстоятельства позволяют расширить сферы своего влияния, а это помогает вам в достижении цели. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что поможет при решении важных вопросов. Неделя благоприятна для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на долгий период времени.

Гороскоп для Львов

Повышается творческая активность, которая будет проявляться, в зависимости от вашего духовного потенциала. При правильном использовании своего таланта и полученных знаний в своей профессиональной деятельности, вы можете найти дополнительные источники дохода, начать работу по совместительству. Этот период является благополучным для деловых переговоров, подписания соглашений. Главное не распыляйте свою интеллектуальную энергию и не переутомляйте себя связями и контактами.

Гороскоп для Дев

Хороший период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, лидируете среди своих друзей. Хорошие отношения на работе. Возможно появление некоторых новых обязанностей, благодаря удачному исполнению которых, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или просто похвалу. Удачны небольшие командировки.

Гороскоп для Весов

Не стоит принимать важных решений, сейчас вы можете допустить ошибки. Отложите заключение сделок или оформление финансовых операций. Стычки с начальством могут испортить карьеру. Рабочая неделя сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, потеря бдительности могут привести к травматизму. Для решения проблем партнерских или семейных отношений неблагоприятный период.

Гороскоп для Скорпионов

Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Появляется возможность реализовать собственные идеи, воплотить в реальность ваши проекты. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей приносят удовольствие. Сможете реализовать многие творческие инициативы и давно намеченные планы. Не упустите свой шанс! Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ, приносит результаты.

Гороскоп для Стрельца

Обострение интеллекта, коммерческой хватки помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Неделя подходит для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи и соображения.

Гороскоп для Козерогов

Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Вас потянет к сильным, энергичным людям, но поддерживать связь с ними сможете только на равных условиях. Возможны финансовые неудачи, тут и там возникающие недоразумения, ухудшение физического самочувствия, повышенная конфликтность.

Гороскоп для Водолеев

В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых пожалеете. Нервозность, рассеянность и раздражительность мешают умственному труду. Столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды способствует занижению самооценки. Однако если сможете обуздать свой нрав, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством. Лучше отложить походы в официальные места.

Гороскоп для Рыб

Благоприятный период, вы можете избавиться даже от затянувшихся конфликтов. Воспользуйтесь этим временем для гармонизации отношений в семье. Вы самоуверенны, легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку. Для вас открываются новые перспективы, вы почувствуете гармонию тела и духа. Общение с детьми и близкими людьми значительно повысит вашу самооценку.

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