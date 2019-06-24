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Факты / Lifestyle

Ивана Купала: что вы знаете о традициях праздника? – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды, которые сопровождают один из самых загадочных славянских праздников – Ивана Купала.

ивана купала

Праздник, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Наша редакция придумала для вас немного интересных вопросов на знание символов, обрядов и традиций, которые присущи этому празднику.

Читайте: Ивана Купала 2019: традиции и запреты

Также Факты ICTV писали, почему празднование Ивана Купала так популярно в Украине.

Фото: Dreamstime

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