Аномальная жара в Украине пойдет на спад 28 июня – на День Конституции Украины.
Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара в Украине пойдет на спад после 27 июня.
В четверг 27 июня в западных областях Украины ожидаются сильные грозы.
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На День Конституции Украины, 28 июня, по всей стране пройдут дожди. Температура воздуха спадет на несколько градусов.
В западных, северных и центральных областях от 21° до 27° днем и 13-17° ночью.
На юге Украины днем воздух прогреется до 30°, а ночью – 21°.
Ранее Факты ICTV публиковали погоду на неделю.
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