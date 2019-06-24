PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда спадет жара в Украине

Аномальная жара в Украине пойдет на спад 28 июня – на День Конституции Украины.

Когда спадет жара в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара в Украине пойдет на спад после 27 июня.

В четверг 27 июня в западных областях Украины ожидаются сильные грозы.

Читайте: Жара в Украине: как предотвратить тепловой удар

На День Конституции Украины, 28 июня, по всей стране пройдут дожди. Температура воздуха спадет на несколько градусов.
В западных, северных и центральных областях от 21° до 27° днем и 13-17° ночью.

На юге Украины днем воздух прогреется до 30°, а ночью – 21°.

Ранее Факты ICTV публиковали погоду на неделю.

Источник: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка