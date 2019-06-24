Курортный роман – это отличный способ интересно провести отпуск и получить незабываемые впечатления.

Загруженные работой люди часто страдают от недостатка времени для личной жизни, поэтому иногда отпуск – это хороший способ завести новые знакомства и даже небольшой роман. Поэтому для вашего внимания пять причин, чтобы позволить себе курортный роман.

Начало серьезных отношений

По статистике, курортные романы довольно редко заканчиваются длительными отношениями или созданием семьи, но прогулки по пляжу и поцелуи под звездным небом – это так романтично.

Но все же есть пары, чьи отношения начались курортным романом.

Не зацикливайся на идее превратить легкий флирт на что-то серьезное. Просто наслаждайся моментом в приятной компании и не показывай мужчине серьезность своих намерений, потому что это его напугает.

Лекарство от депрессии

Психологи уверены, что отсутствие положительных эмоций и приятных впечатлений – это кратчайший путь к депрессии, а курортный роман точно обеспечит тебе спектр эмоций.

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Ты получишь мощный заряд эндорфинов, которые отвечают за хорошее настроение и прилив сил.

Помогает забыть бывшего

Если ты недавно рассталась с любимым – даже короткий курортный роман поможет тебе оправиться от тяжелого периода. Новые эмоции помогут тебе быстрее забыть о переживаниях и почувствовать себя счастливой.

Туристические приключения

Если ты закрутишь роман с жителем той страны, где отдыхаешь, то можешь открыть для себя настоящий колорит этого места.

Ведь, скорее всего, новый знакомый покажет тебе не только банальные туристические маршруты, но и уникальные места, о которых знают только местные.

Приятные воспоминания

Если ты заведешь курортный роман этим летом – тебе точно будет что вспоминать долгими зимними вечерами.

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