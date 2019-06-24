Ежегодно в Украине регистрируют почти 130 тысяч разводов. Чтобы подать на алименты, необходимо подготовить пакет документов и составить заявление.

Способы взыскания алиментов

Добровольная выплата

Если родители договорились мирно и один из них согласен платить алименты, они идут к нотариусу, где заключают соглашение, в котором прописывают порядок и способы выплаты алиментов.

Важно! Размер алиментов не может быть меньше того, который был бы определен в судебном порядке.

Разорвать уже существующее соглашение можно только через суд.

Принудительная выплата – через суд

В случае, когда мирным путем договориться о размере и периодичности взыскания алиментов родителям не удалось, а также, когда один из родителей, который проживает отдельно от ребенка, игнорирует его существование и не желает платить деньги на его содержание, предусмотрена возможность принудительного взыскания алиментов.

Иск в суд с документами подает родитель, с которым остается жить ребенок.

Куда подаются документы на алименты

районный суд – где чаще всего оспаривается или определяется отцовство, проводится генетическая экспертиза;

– где чаще всего оспаривается или определяется отцовство, проводится генетическая экспертиза; мировой суд – проводится упрощенная процедура, где пишется заявление на выдачу судебного приказа, не нужно присутствие обеих сторон, с неустановленным отцовством;

– проводится упрощенная процедура, где пишется заявление на выдачу судебного приказа, не нужно присутствие обеих сторон, с неустановленным отцовством; служба судебных приставов – пишите заявление на взыскание, но при этом не знаете места работы ответчика.

Какие документы нужны для подачи на алименты

Если отец отказывается выплачивать алименты, чтобы взыскать их с него, нужно подать исковое заявление в суд, в котором указать:

наименование суда, в который подано заявление;

имя истца, ответчика и имя представителя истца (если подается представителем);

данные о месте проживания сторон, номера телефонов (если таковые имеются), почтовый индекс;

исковые требования и их обоснование;

указание доказательств и ссылки на них;

перечень документов, прилагаемых к заявлению;

сумма взысканий по заявлению (в иске).

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

копия свидетельства о браке;

копия свидетельства о разводе;

копия свидетельства о рождении общих детей;

копия паспорта истца с пропиской и отметкой о регистрации брака;

копия паспорта ответчика;

справка о доходах сторон;

справка о местонахождении ответчика.

Это основные документы. Иногда могут понадобиться еще некоторые сведения о ребенке, которому будут выплачиваться алименты, это: место учебы, состояние здоровья, инвалидность (если таковая имеется), доходы матери и место ее работы.

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Исковое заявление и документы подаются в районный суд по месту жительства отца (ответчика).

Бывают случаи, когда у матери (истца) отсутствует информация о доходах ответчика и справки, которые их подтверждают, тогда в заявлении указывается его место работы.

Размер алиментов в 2019 году

На одного ребенка с плательщика вычитают 25% от дохода, алименты на двоих детей в Украине составляют – 33%, на троих и более – 50%. Максимальная сумма не должна превышать 10 минимумов, установленных законом на каждого ребенка.

С 01.01.2019 года прожиточный минимум для детей составляет от 1626 грн до 2106 грн в зависимости от возрастной категории.

Для детей до 6 лет: минимум – 813 грн (50% от прожиточного минимума), максимум – 16 260 грн. Для детей от 6 до 18 лет: минимум – 1053 грн, максимум – 21 060 грн.

Ранее Факты ICTV рассказывали, куда и как подать заявление о разводе.