В ночь 6 на 7 июля украинцы отмечают Ивана Купала. В эту ночь девушки гадают на суженого и свою судьбу.
Факты ICTV подобрали 5 самых распространенных гаданий на Ивана Купала, которые сохранились до наших дней.
Гадание у костра
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На Ивана Купала молодежь разводит праздничный ритуальный костер и прыгает через него. Суть гадания заключается в том, чтобы прыгнуть, не коснувшись огня. В этом случае на девушек ожидает скорое замужество, а на парней – удача.
Гадание на венке
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Девушки собирают полевые цветы и плетут из них венки. Вечером нужно загадать желание и пустить венок на воду. Если он поплыл по течению, желание сбудется, а если пристал к берегу или утонул – это может означать, что желание не сбудется или девушка не выйдет замуж в этом году.
Гадание на папоротнике
Фото: dreamstime.com
Говорят, что в ночь на Ивана Купала папоротник расцветает волшебным цветком. Если девушке нравились несколько парней и она не могла определиться, тогда гадали на папоротнике. Для гадания собирались в лесу большой компанией ровно в полночь.
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Найдя заросли папоротника, нужно было сорвать столько веточек, на сколько парней собиралась девушка гадать. После этого девушки шли к реке и опускали веточки в воду. Прижав папоротник рукой ко дну, резко отпускают руку. И веточка, которая всплывет раньше всех и укажет на избранника, с которым будет долгая и счастливая жизнь.
Гадание на снах
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Если на закате собрать семь разных цветов и положить к себе под подушку, то в ночь на Ивана Купала приснится вещий сон.
Гадание по кругам на воде
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Вечером нужно набрать в миску воды, загадать желание, шепотом проговорить его и бросить в воду небольшой камушек. Теперь нужно посчитать круги на воде. Если их число четное – желание сбудется, если нечетное – то нет.
К слову, ранее Факты ICTV писали, чего нельзя делать на Ивана Купала.