28 июня украинцы будут праздновать День Конституции. Куда сходить в Киеве в этот день – расскажут Факты ICTV.
День Конституции в Украине отмечается ежегодно 28 июня.
В этот день в 1996 году народные депутаты приняли главный документ страны и закрепили правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.
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День Конституции – это один из главных государственных праздников и выходной день. В этом году он выпадает на пятницу и продлевает украинцам уик-энд на один день.
Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить 28 июня.
Пикник на Певческом
28 июня, 10.00
Певческое поле
Билеты: 130 грн
Купить билеты можно здесь
На празднике можно будет попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая это все с авторскими напитками.
Также на Певческом поле выступят кавер-бэнды и звезды.
Гостей ждут конкурсы, детская зона, вкусные фуд-корты, мастер классы и многое другое.
Лето на ВДНХ
30 июня, с 10.00
Расписание можно узнать тут
Локация уже стала главной пикник-зоной города с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.
Всего более полусотни локаций для празднования Дня Конституции.
Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya
28 июня, с 11.00
ВДНХ
Билеты: 250 грн
Купить билеты можно здесь
На Circus Night Market организаторы обещают устроить спектакль, который останется в памяти надолго.
Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Frolov, Nil Tarasov, Cream Soda, Smailov, Mamay.
Также главным событием станет выступление исландцев Gus Gus.
Concept #1
28 июня, 19.30
Сцена 6
Билеты: 250–900 грн
Купить билеты можно здесь
Впервые в столице выступит итальянский современный балет из Турина.
Для гостей труппа готовит современный перформанс Concept #1.
Выступление будет сопровождаться музыкальным оформлением от электронного дуэта Ptakh_Jung.
Oracool #6
28 июня, 23.00
Otel’
Билеты: 200–250 грн
Купить билеты можно на входе
Оракул – это переезжающий танцевальный зал, поэтому без сюрпризов на аутдор-локации Otel’ не обойдется.
Вечеринка электронной музыки для настоящих ценителей жанра. Ожидаются выступления диджеев: Domnitsa, Kreida, Tofudj и Adelina.
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