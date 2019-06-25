Сезон отпусков в самом разгаре. Три альтернативных варианта, куда можно улететь в отпуск, кроме Египта, читайте в материале Фактов ICTV.

Три альтернативных варианта, куда можно улететь вместо Египта, собрали для вас Факты ICTV.

Болгария

Болгария – это универсальная страна для отдыха.

Здесь есть море и песчаные пляжи, а еще много памятников архитектуры, для осмотра которых понадобится не одна поездка. В Болгарии умеренный климат, более привычная и качественная кухня, что положительно отличает эту страну от тропических мест.

Среди популярных курортов – Варна, Золотые пески, Солнечный берег, Бугас и Поморье.

Золотые пески – элитный курорт в северной части болгарского побережья. Комплекс расположен в 18 км к северу от Варны. Уникальный заповедный парк и много других прелестей по праву делают этот город жемчужиной болгарского Черноморского побережья.

Цена авиаперелета из Киева в Софию стоит 3 186 грн, а можно добраться на автобусе с ценами от 800 грн.

Стоимость отдыха от 12 тыс. грн за аренду жилья на семь дней и односторонний перелет в Софию с одной персоны.

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Кипр

Кипр – это остров контрастов. Он подойдет для каждого: и для любителей спокойного отдыха, и для тех, кто любит бурную ночную жизнь в клубах или барах.

Ая-Напа – это город лучше всего подходит для молодежи, любителей активного отдыха и разнообразных развлечений. Здесь много ночных клубов и баров. В Ая-Напе нет частных пляжей, все они принадлежат муниципалитету. Вы можете прийти на любой пляж бесплатно.

Перелет Киев-Ларнака-Киев обойдется вам в 4,7 тыс. грн для одного человека. Стоимость отдыха на семь дней с учетом перелета начинается от 21 тыс. грн для одного человека.

Турция

Турция летом – особенно привлекательная для иностранных туристов. Отдых в этой стране качественный и преимущественно обходится не дорого. Это очень насыщенная и яркая местность, где можно найти много чего интересного, кроме моря и пляжного отдыха.

Самыми популярными среди туристов считаются города, которые расположены на побережье Эгейского и теплого Средиземного морей. Поэтому, выбирая тур, обращайте внимание на то, какое море омывает курорт.

Эгейское море: Мармарис, Бодрум, Фетхие, Измир, Дальян.

Средиземное море: Анталия, Кемер, Алания, Сиде, Белек.

Мраморное море: Стамбул, Эрдек, Йылдырым.

Черное море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Ризе.

Если выбрать курорт Бодрум, то за семь дней вы заплатите около 16 тыс. грн, учитывая перелет, который стоит от 3 тыс.

Турция – это не только пляжный отдых, бассейн и холодные коктейли. Здесь много крутых мест, которые однозначно стоит посетить.

Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать об отдыхе в Турции.