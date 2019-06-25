Сезон отпусков в самом разгаре. Три альтернативных варианта, куда можно улететь в отпуск, кроме Египта, читайте в материале Фактов ICTV.
Три альтернативных варианта, куда можно улететь вместо Египта, собрали для вас Факты ICTV.
Болгария
Болгария – это универсальная страна для отдыха.
Здесь есть море и песчаные пляжи, а еще много памятников архитектуры, для осмотра которых понадобится не одна поездка. В Болгарии умеренный климат, более привычная и качественная кухня, что положительно отличает эту страну от тропических мест.
Среди популярных курортов – Варна, Золотые пески, Солнечный берег, Бугас и Поморье.
Золотые пески – элитный курорт в северной части болгарского побережья. Комплекс расположен в 18 км к северу от Варны. Уникальный заповедный парк и много других прелестей по праву делают этот город жемчужиной болгарского Черноморского побережья.
Цена авиаперелета из Киева в Софию стоит 3 186 грн, а можно добраться на автобусе с ценами от 800 грн.
Стоимость отдыха от 12 тыс. грн за аренду жилья на семь дней и односторонний перелет в Софию с одной персоны.
Читайте: Укрзализныця запустила вагон прямого сообщения с Болгарией – цена билетов (КАРТА)
Кипр
Кипр – это остров контрастов. Он подойдет для каждого: и для любителей спокойного отдыха, и для тех, кто любит бурную ночную жизнь в клубах или барах.
Ая-Напа – это город лучше всего подходит для молодежи, любителей активного отдыха и разнообразных развлечений. Здесь много ночных клубов и баров. В Ая-Напе нет частных пляжей, все они принадлежат муниципалитету. Вы можете прийти на любой пляж бесплатно.
Перелет Киев-Ларнака-Киев обойдется вам в 4,7 тыс. грн для одного человека. Стоимость отдыха на семь дней с учетом перелета начинается от 21 тыс. грн для одного человека.
Турция
Турция летом – особенно привлекательная для иностранных туристов. Отдых в этой стране качественный и преимущественно обходится не дорого. Это очень насыщенная и яркая местность, где можно найти много чего интересного, кроме моря и пляжного отдыха.
Самыми популярными среди туристов считаются города, которые расположены на побережье Эгейского и теплого Средиземного морей. Поэтому, выбирая тур, обращайте внимание на то, какое море омывает курорт.
Эгейское море: Мармарис, Бодрум, Фетхие, Измир, Дальян.
Средиземное море: Анталия, Кемер, Алания, Сиде, Белек.
Мраморное море: Стамбул, Эрдек, Йылдырым.
Черное море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Ризе.
Если выбрать курорт Бодрум, то за семь дней вы заплатите около 16 тыс. грн, учитывая перелет, который стоит от 3 тыс.
Турция – это не только пляжный отдых, бассейн и холодные коктейли. Здесь много крутых мест, которые однозначно стоит посетить.
Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать об отдыхе в Турции.