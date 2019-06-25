Международный день моряка ежегодно празднуют 25 июня.

25 июня в Украине празднуют Международный день моряка, в который чествуют всех людей, профессия которых связана с морем.

День моряка утвердили государства-члены Международной морской организации во время конференции в Милане в 2010 году.

На первый план в этом празднике выносят моряков торговых флотов, поскольку там трудятся около 1,5 млн людей.

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Также в этот день обращают внимание на опасности, которые связаны с работой моряков. В частности, одной из больших проблем для торговых кораблей является пиратство.

Факты ICTV собрали небольшую подборку поздравлений с Днем моряка в картинках.













Международный день моряка – поздравления в картинках / 3 фотографии

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна освободить пленных украинских моряков по решению Международного Трибунала.