Петров пост в 2019 году начнется в понедельник, 24 июня, и завершится в четверг, 11 июля, накануне Дня святых апостолов Петра и Павла. Что и когда можно есть – в календаре питания на каждый день от Фактов ICTV.

Петров пост является одним из четырех многодневных постов. Его начало зависит от Пасхи. В 2019 году это понедельник, 24 июня – то есть через семь дней после Троицы.

А заканчивается Петров пост в четверг, 11 июля – в канун святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Таким образом пост продлится 18 дней.

Что есть в эти дни – в календаре питания на каждый день.

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Петров пост 2019: календарь питания

Первая неделя: 24-30 июня

24 июня – горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи).

25 июня – растительная пища с маслом, рыба или морепродукты.

26 июня – сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб).

27 июня – растительная пища с маслом, можно рыбу и морепродукты.

28 июня – сухоядение.

29 июня – растительная пища с маслом, блюда из рыбы.

30 июня – растительная пища с маслом, рыба, вино.

Вторая неделя: 1-7 июля

1 июля – горячая пища без масла.

2 июля – растительная пища с маслом, блюдами из рыбы или морепродуктов.

3 июля – сухоядение.

4 июля – растительная пища с маслом, рыба или морепродукты.

5 июля – сухоядение.

6 июля – растительная пища с маслом, рыба или морепродукты.

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, растительная пища, рыба и вино.

Третья неделя: 8-11 июля

8 июля – горячая пища без масла.

9 июля – растительная пища с маслом, блюда из рыбы.

10 июля – сухоядение.

11 июля – растительная пища с маслом и рыба.

12 июля – Святых апостолов Петра и Павла, разрешается любая пища.

Больше о традициях и запретах в Петров пост читайте на Фактах ICTV.