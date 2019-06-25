Петров пост в 2019 году начнется в понедельник, 24 июня, и завершится в четверг, 11 июля, накануне Дня святых апостолов Петра и Павла. Что и когда можно есть – в календаре питания на каждый день от Фактов ICTV.
Петров пост является одним из четырех многодневных постов. Его начало зависит от Пасхи. В 2019 году это понедельник, 24 июня – то есть через семь дней после Троицы.
А заканчивается Петров пост в четверг, 11 июля – в канун святых апостолов Петра и Павла (12 июля).
Таким образом пост продлится 18 дней.
Что есть в эти дни – в календаре питания на каждый день.
Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год
Петров пост 2019: календарь питания
Первая неделя: 24-30 июня
24 июня – горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи).
25 июня – растительная пища с маслом, рыба или морепродукты.
26 июня – сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб).
27 июня – растительная пища с маслом, можно рыбу и морепродукты.
28 июня – сухоядение.
29 июня – растительная пища с маслом, блюда из рыбы.
30 июня – растительная пища с маслом, рыба, вино.
Вторая неделя: 1-7 июля
1 июля – горячая пища без масла.
2 июля – растительная пища с маслом, блюдами из рыбы или морепродуктов.
3 июля – сухоядение.
4 июля – растительная пища с маслом, рыба или морепродукты.
5 июля – сухоядение.
6 июля – растительная пища с маслом, рыба или морепродукты.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, растительная пища, рыба и вино.
Третья неделя: 8-11 июля
8 июля – горячая пища без масла.
9 июля – растительная пища с маслом, блюда из рыбы.
10 июля – сухоядение.
11 июля – растительная пища с маслом и рыба.
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла, разрешается любая пища.
Больше о традициях и запретах в Петров пост читайте на Фактах ICTV.