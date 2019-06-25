Ракета Falcon Heavy успешно вывела на орбиту солнечный парус и исследовательские спутники.

Falcon Heavy компании SpaceX вывела на орбиту 24 исследовательских спутника Минобороны США. Спутник LightSail-2 развернет на орбите солнечный парус – в будущем аппарат должен увеличить высоту своей орбиты, используя энергию солнечного ветра.

Также ракета-носитель вывела в космос спутник OTB с высокоточным атомным часам, погрешность которого – менее микросекунды за 10 лет.

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Успешное испытание должно повысить точность межпланетных миссий. Кроме привычной миссии Falcon Heavy доставила в космос прах 152 человек, которые завещали это сделать.

После запуска боковые степени ракеты успешно приземлились на площадки в 15 километрах от места запуска, но центральный ускоритель вновь не смог сесть на площадку в Атлантическом океане и упал в воду.

Напомним, SpaceX 6 февраля 2018 года успешно запустила ракетоноситель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

Falcon Heavy станет самой мощной из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Полнофункциональная ракета будет способна нести нагрузку до 64 метрических тонн.

Источник: SpaceX