Всемирный день архитектуры отмечают 1 июля. О самых известных украинских архитекторах и их творениях – читайте в материале.

1 июля во всем мире отмечают День архитектуры. Он был инициирован Международным союзом архитекторов, основанным в 1946 году.

В Украине День архитектуры был официально установлен указом президента в 1995 году.

О самых известных украинских архитекторах и их работах – читайте в материале Фактов ICTV.

Александр Кобелев. Здание Нацбанка

Известный архитектор получил образование в России, но проходить практику приехал в Киев, где и остался. По его проектам в столице построено около 250 зданий. Но одной из самых известных работ является здание Нацбанка Украины (1902 год).

Оно выполнено в стиле итальянских дворцов эпохи Возрождения.

Владислав Городецкий. Дом с химерами и костел святого Николая

Его называли киевским Гауди за новаторство и экспериментаторство. Он построил более 30 зданий в Украине не только по собственным проектам, но и осуществлял технический надзор за строительством.

К самым известным работам архитектора относятся Дом с химерами и костел святого Николая. Оба здания принадлежат к раннему неоготическому стилю Киева.

Василий Кричевский. Дом писателей Ролит

Василия Кричевского считают создателем нового украинского стиля в архитектуре – лирического украинского импрессионизма. Дом Ролит (работников литературы) проектировался как элитное жилье. В разное время здесь жили около 130 литераторов, а также некоторые известные деятели искусств.

Ролит построен в стиле популярного тогда конструктивизма.

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Николай Левчук. Патриарший собор в Киеве

Украинский архитектор, который является автором более 100 проектов общественных зданий, жилых домов и комплексов. Самыми известными работами являются Патриарший собор Воскресения Христова и станция метро Площадь Льва Толстого.

Олег Дроздов. Театр на Подоле

Основатель и ведущий архитектор харьковского архитектурного бюро Drozdov & Partners. Среди его работ – Театр на Подоле в Киеве, Jam Factory во Львове и Ave Plaza в Харькове.

Кроме того, основатель бюро руководит работой Харьковской школы архитектуры – частным учебным учреждением, которое воспитывает новое поколение архитекторов и урбанистов.

Дмитрий Волик и Алексей Образцов. Днепровская набережная и украинский Манхэттен

Визитками Днепра сегодня являются Днепровская набережная и комплекс Крутогорный. Ансамбль состоит из двух башен-близнецов, которые на момент постройки были самыми высокими сооружениями в Украине, и двух жилых комплексов.

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