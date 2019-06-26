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Факты / Lifestyle

Аномальная жара в Европе: во Франции отменяют сессии, а в Германии раздеваются

Европа последнюю неделю страдает от аномальной жары. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся выше 40°.

Аномальная жара в Европе: во Франции отменяют сессии, а в Германии раздеваются

Страны Западной Европы накрыла аномальная жара. Столбики термометров в Испании, Венгрии, Бельгии, Франции и Австрии могут взлететь от 30° до 40°.

В Париже температура воздуха достигла 34° и продолжает расти. Из-за жары во Франции объявили оранжевый (предпоследний) уровень угрозы.

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Власти уже объявили об установлении дополнительных фонтанов с питьевой водой, а также об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.

Кроме того, Минобразования Франции приняло решение отменить все экзаменационные сессии до конца недели.

В Италии местами температура поднялась до 38°. В немецком Франкфурте может побить рекорд июня 1947 года. Метеорологи прогнозируют повышение столбика термометра выше 38°.

Полиция Бранденбурга разместила фотографии обнаженного мужчины, которому было очень жарко.

Ране власти Германии временно отменили штрафы за публичное раздевание.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какой будет в Украине погода в течение недели.

Фото: Dreamstime

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