Европа последнюю неделю страдает от аномальной жары. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся выше 40°.
Страны Западной Европы накрыла аномальная жара. Столбики термометров в Испании, Венгрии, Бельгии, Франции и Австрии могут взлететь от 30° до 40°.
В Париже температура воздуха достигла 34° и продолжает расти. Из-за жары во Франции объявили оранжевый (предпоследний) уровень угрозы.
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Власти уже объявили об установлении дополнительных фонтанов с питьевой водой, а также об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.
Кроме того, Минобразования Франции приняло решение отменить все экзаменационные сессии до конца недели.
В Италии местами температура поднялась до 38°. В немецком Франкфурте может побить рекорд июня 1947 года. Метеорологи прогнозируют повышение столбика термометра выше 38°.
Полиция Бранденбурга разместила фотографии обнаженного мужчины, которому было очень жарко.
Ране власти Германии временно отменили штрафы за публичное раздевание.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какой будет в Украине погода в течение недели.