30 июня украинцы будут отмечать День молодежи. Об истории и традициях праздника расскажут Факты ICTV.
История Дня молодежи
История украинского праздника берет свое начало в 90-х годах.
22 июня 1994 года президент Украины Леонид Кравчук издал указ об установлении праздника.
С этого времени День молодежи отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня.
К слову, 7 февраля 1958 года в СССР был учрежден День советской молодежи и отмечался он также в последнее воскресенье июня.
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Традиции Дня молодежи
В Украине существует более тысячи молодежных организаций, которые поддерживаются государством.
Ежегодно Кабинет министров вручает 60 премий самой талантливой молодежи разных профессий.
Также в этот день традиционно проходят праздничные мероприятия, организованные при поддержке властей.
Ранее Факты ICTV подготовили список, куда можно сходить на День молодежи.