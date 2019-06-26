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Факты / Lifestyle

День молодежи 2019: история и традиции праздника

30 июня украинцы будут отмечать День молодежи. Об истории и традициях праздника расскажут Факты ICTV.

день молодежи 2019

История Дня молодежи

История украинского праздника берет свое начало в 90-х годах.

22 июня 1994 года президент Украины Леонид Кравчук издал указ об установлении праздника.

С этого времени День молодежи отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня.

К слову, 7 февраля 1958 года в СССР был учрежден День советской молодежи и отмечался он также в последнее воскресенье июня.

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Традиции Дня молодежи

В Украине существует более тысячи молодежных организаций, которые поддерживаются государством.

Ежегодно Кабинет министров вручает 60 премий самой талантливой молодежи разных профессий.

Также в этот день традиционно проходят праздничные мероприятия, организованные при поддержке властей.

Ранее Факты ICTV подготовили список, куда можно сходить на День молодежи.

Фото: Dreamstime

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