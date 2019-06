В магазине цифровой дистрибуции Steam с 9 июля стартует летняя распродажа игр.

Магазин цифровой дистрибуции Steam запускает распродажу игр. Начинается она с 9 июля.

Всего в акции участвует более 30 тысяч видеоигр.

Лидеры продаж с 50% скидкой сейчас:

Monster Hunter: World,

PlayerUnknown’s Battlegrounds,

GTA V.

Игра Game of the Year Edition продается с 70% скидкой, а The Handsome Collection практически вообще даром – скидка 97%.

Читайте: Death Stranding – трейлер и дата выхода компьютерной игры

А до 7 июля Valve проводит летние соревнования Гран-при Steam. Победитель получит игру из списка желаемого.

К слову, студия Blizzard опубликовала трейлеры к обновленной версии компьютерной игры Warcraft 3.