В магазине цифровой дистрибуции Steam с 9 июля стартует летняя распродажа игр.
Магазин цифровой дистрибуции Steam запускает распродажу игр. Начинается она с 9 июля.
Всего в акции участвует более 30 тысяч видеоигр.
Лидеры продаж с 50% скидкой сейчас:
- Monster Hunter: World,
- PlayerUnknown’s Battlegrounds,
- GTA V.
Игра Game of the Year Edition продается с 70% скидкой, а The Handsome Collection практически вообще даром – скидка 97%.
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А до 7 июля Valve проводит летние соревнования Гран-при Steam. Победитель получит игру из списка желаемого.
К слову, студия Blizzard опубликовала трейлеры к обновленной версии компьютерной игры Warcraft 3.
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