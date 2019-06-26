Гороскоп на июль 2019 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на июль составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В июле Овны почувствуют, как растет поддержка сотрудников и партнеров. Вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу.

Почувствуют Овны, и как растет их смелость и решительность, повышается уровень личной активности и инициативности. Все это поможет вам при решении деловых проблем.

Вы активны в общении, в отстаивании собственного мнения и собственных интересов. Все это может оказать неоднозначное влияние, на ваши семейные и любовные отношения. Направьте свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру. Обратите свою возросшую самоуверенность на укрепление связей в обществе.

Гороскоп для Тельцов

В июле стоит уделить особое время прогулкам с друзьями и личным делам. Этот период подходит для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в любовных отношениях.

Вы сможете оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом.

Этот месяц можно также использовать для анализа своих привязанностей и чувств, так как сейчас вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Гороскоп для Близнецов

Сейчас Близнецы будут ощущать повышенную энергичность и жизнерадостность, все это даст вам возможность преодолеть многие препятствия.

В этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями противоположного пола.

Любая инициатива в этот период будет благоприятной, но не стоит начинать дела, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Не совершайте действий без тщательного анализа, поскольку в этот период они вряд ли будут конструктивны.

В июле Близнецам стоит сделать упор на занятие спортом и активынй отдых, это поможет вам чувствовать себя отлично.

Гороскоп для Раков

Июль – период проверки на прочность и готовность к новшествам. У Раков появится возможность изменить свою жизнь, но для этого необходимо правильно расставить приоритеты.

Вам предстоит получить опыт в новой сфере. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, чтобы вы могли реализовать свой потенциал.

Новое всегда страшит, поэтому вам потребуется мужество. Помните, пройдя этот путь, вы приблизитесь к долгосрочным целям. Обратитесь к своим корням – к семье, дому. Все это поможет сформировать опору и поможет преодолеть трудности.

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Гороскоп для Львов

Июль для Львов будет непростым месяцем, вы будете чувствовать внутреннее смятения, винить себя за прошлые ошибки. Это период самокопания и внутреннего саморазрушения.

Львы будут молчаливо сожалеть о всех достижениях, успехах, так как не считают, что они заслуженные.

Главное – не впадайте в апатию и депрессию, помните, что вы царь своей жизни и вам решать, куда идти и чем заниматься в будущем.

Гороскоп для Дев

Июль – отличное время для того, чтобы проанализировать проекты, над которыми сейчас работаете. Рассмотрите их, найдите там то, что необходимо отредактировать или переделать.

Для Дев второй месяц лета – период релакса и спокойствия. Есть смысл подыскать новое хобби, а также новый способ расслабления. Это поможет вам добиться успеха в ближайшие месяцы.

Имеет смысл отложить поездки в новые места и встречи с новыми людьми. Лучше сейчас не заниматься вопросами переезда и самим процессом, а также не меняйте работу.

Гороскоп для Весов

В июле возрастает риск ссор, интриг, распространения слухов, столкновений с конкурентами. Сейчас вы склонны к таким разрушающим чувствам, как соперничество и зависть. У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими.

Совет месяца. Избегайте преувеличивать свою значимость в компаниях, позвольте окружающим сделать первый шаг. Если они льстят вам, осыпают комплиментами или предлагают руководящий пост, постарайтесь реагировать как можно скромнее. С другой стороны, если оппоненты наносят вам оскорбления, самой эффективной стратегией будет резкий ответ.

Гороскоп для Скорпионов

В июле существует риск потерять доверие окружающих или работу из-за непhавильных решений. Поэтому тщательно взвешивайте все за и против и руководствуйтесь холодным разумом, а не эмоциями.

Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, что может спровоцировать финансовые потери.

В этот период вероятны ссоры в семье по вашей вине или разрывы отношений по вашей инициативе.

Возможны травмы, несчастный случай, порезы на производстве и в быту. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем.

Гороскоп для Стрельцов

Июль – лучше время для переоформления договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства, а также восстанавливаются прежние отношения.

Хороший период для публичных выступлений и воздействия на умы. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы.

Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности.

Гороскоп для Козерогов

В июле Козерогам предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, правила, привычки и отмести те, которые тормозят развитие.

Вам будет сложно справиться с ответственностью и обязательствами текущего периода. Вы должны приобрести и развить эмоциональный интеллект. Это поможет вам в будущем, и вы сможете добиться успеха.

Гороскоп для Водолеев

Период будет сопровождаться нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Сейчас повышена конфликтность, происходят столкновения из-за идей и мнений, проявляются трудности в общении.

Сейчас стоит проявлять особую внимательность к своим словам, так как вы можете высказать то, о чем впоследствии пожалеете.

В июле будет заметен спад трудоспособности, концентрация внимания, способность к усвоению материала не на лучшем уровне. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров.

Гороскоп для Рыб

Рыбы бодры и склонны воодушевлять своей энергией других. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку.

Хороший период для проведения официальных встреч и заключения сделок. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел.

Июль – отличный период для гармонизации ваших романтических отношений и укрепления семейных связей.