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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 26 июня

Каким будет 26 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует наведению порядка в доме и делах.

Сегодня полезно заниматься сортировкой вещей и раскладыванием их по местам. Это принесет эмоциональное удовлетворение.

Если нет сил, лучше посвятить время отдыху.

Читайте: Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня

Благоприятный день для получения информации и изучения чего-то нового.

Грубость и агрессию стоит исключить, хотя склонность к конфликтным ситуациям может проявляться.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

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