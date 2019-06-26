Каким будет 26 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День способствует наведению порядка в доме и делах.

Сегодня полезно заниматься сортировкой вещей и раскладыванием их по местам. Это принесет эмоциональное удовлетворение.

Если нет сил, лучше посвятить время отдыху.

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Благоприятный день для получения информации и изучения чего-то нового.

Грубость и агрессию стоит исключить, хотя склонность к конфликтным ситуациям может проявляться.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.