PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда Ивана Купала

Ивана Купала ежегодно празднуют в ночь с 6 на 7 июля.

Когда Ивана Купала

Праздник Ивана Купала приходится в ночь с 6 на 7 июля. Этот день считается одним из самых загадочных праздников.

Согласно поверью, в эту мистическую ночь соединяются все 4 божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

Ивана Купала имеет дохристианские корни. Ранее его праздновали в период с 20 по 22 июня. В этот день язычники поклонялись богам.

После того, как христианство вытеснило язычество, праздник приурочили ко дню рождения святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя.

Читайте: 5 способов гадания на Ивана Купала

Сначала его праздновали 24 июня на третий день после летнего солнцестояния. Однако после перехода на новый стиль календаря, его начали отмечать 7 июля.

На Ивана Купала девушки традиционно гадают, плетут венки и идут купаться.

Наши предки верили, если в этот день пойдет дождь, то лето будет жарким.

К слову, ранее Факты ICTV писали, чего нельзя делать на Ивана Купала.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка