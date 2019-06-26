Основные тренды лета 2019, которые нужно знать, чтобы выбирать купальник – читайте в материале Фактов ICTV.

Модные купальники в 2019 году разделились на пять категорий. Впереди три месяца наслаждения и даже если у вас не будет возможности выбраться на море, искупаться в городе получится, ведь никто не отменял открытые бассейны, озера и реки.

Чтобы выбрать купальник на лето 2019, следует запомнить всего пять ключевых трендов этого лета. В центре внимания минималистичные монохромные модели, спортивные купальники, сексуальные бикини, ретро-модели с завышенной талией и плотным лифом, а также купальники в стиле милитари.

Закрытые купальники — идеальный вариант, если нужно скорректировать животик и/или подчеркнуть отличную фигуру.

Если надевать на пляж только такую модель, загар будет неравномерным, поэтому лучше купить как минимум два купальника — раздельный и слитный.

Минималистичный

Этим летом для того, чтобы выделиться достаточно будет надеть лаконичный монохромный слитный купальник, удачно подчеркивающий фигуру. Самые стильные модели выполнены в телесных оттенках, напоминающих “вторую кожу”: от топленого молока до молочного шоколада.

















Как выбрать купальник: топ-5 трендов лета 2019 / 4 фотографии

Спортивный

Модели купальников,отсылающие к спортивной эстетике, особенно актуальны во время активного отдыха: катания на вейкборде или водных мотоциклах, водного поло или волейбола. Они будут крепко держаться на теле и не сковывать движения.





















Как выбрать купальник: топ-5 трендов лета 2019 / 5 фотографий

Бикини

Девушкам, которые привыкли ловить лучи солнца лежа на шезлогне возле бассейна, придутся по вкусу сексуальные купальники-бикини. Такая модель позволит добиться самого ровного шоколадного загара.

Ретро

Ретро-купальники родом из 1950-х этим летом совершили триумфальное возвращение. Так, за плавками с высокой талией, топами балконет и бандо, которые ранее носили Мэрилин Монро, Грейс Келли и Элизабет Тейлор, очень скоро начнется настоящая охота.

Купальники такого фасона не только моделируют фигуру, но и эффектно смотрятся на фото.

















Как выбрать купальник: топ-5 трендов лета 2019 / 4 фотографии

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Милитари

Военная тематика продолжает вдохновлять дизайнеров в новом сезоне, добравшись до пляжных комплектов. Так, делая ставку на классический силуэт и камуфляжный окрас – можно только выиграть.









Как выбрать купальник: топ-5 трендов лета 2019 / 2 фотографии

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Фото: eres