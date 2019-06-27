Ежегодно 27 июня празднуют Всемирный день рыболовства. Факты ICTV собрали немного интересной информации о рыбалке.

День рыболовства в 2019 году будут отмечать 27 июня. Традиционно, его празднование сопровождается соревнованиями по ловле рыбы.

Утвержден День рыбалки был в 1984 году в Риме благодаря решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.

Предлагаем вам ознакомиться с несколькими интересными фактами ко Всемирному дню рыболовства.

Необычная “удочка”

Все привыкли, что на рыбалку ходят с удочкой или снастями, однако жители Африки привыкли рыбачить лопатой. Ее используют для охоты за протоптером.

Дело в том, что во время засухи эта рыба зарывается глубоко в ил, потому для ее поимки используют лопату. Иногда, для лучшей сохранности протоптера, его закапывают возле дома.

Паутина для рыбалки

А вот рыбаки Новой Гвинеи решили использовать в качестве рыболовных сетей паутину.

Она действительно является одним из самых прочных природных материалов, но не самым долговечным.

Ловля рыбы бакланами

Не менее хитрыми в своем подходе к ловле рыбы оказались и также Китая и Японии. Несколько веков назад они отправлялись ловить рыбу с помощью бакланов.

Птице одевали на шею специальный ошейник, который не давал ей заглатывать рыбу и она была вынуждена приносить ее хозяину.

Самая тяжелая рыба

Самой тяжелой рыбой, по информации Международной ассоциации спортивного рыболовства, является осетр.

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Рекордную рыбу, весом 210 кг, поймал американский рыбак Джой Паллотт возле берегов Калифорнии.

Рекордный улов на удочку

Самой большой рыбой, которую смогли поймать на удочку, стала белая акула.

Ее поймали в 1959 году возле берегов Южной Австралии. Вес улова составил 1,2 тыс. кг.

Самая долгая охота

Мировой рекорд самой долгой рыбалки принадлежит Дональду Хитли, который охотился за рыбой возле берегов Новой Зеландии 32 часа.

Ему так и не удалось поймать шестиметрового черного марлина, который весил около 700 кг.

Рекорд по забросу снастей

А вот рекорд по самому дальнему забросу снастей принадлежит немцу Вальтеру Киммероу.

Ему удалось забросить снасть весом 30 грамм на расстояние 176 метров.

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