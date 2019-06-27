Где отдохнуть в Испании, стоимость проживания и цены на авиабилеты – читайте в материале Фактов ICTV.
Лето – отличное время для того, чтобы взять отпуск и отвлечься от напряженного графика.
Отдых на море – лучшее, что может быть в летнюю жару.
Одна из самых популярных стран для отдыха летом – Испания.
Это западное государство материковой Европы, которая выделяется живописными пейзажами, уникальной архитектурой и интересными традициями.
Она славится огромным количеством чистых пляжей – более 600 из них соответствуют всем стандартам Голубого флага – они чистые и вода пригодная для безопасного купания.
Испания прекрасная для посещения в любое время года.
Читайте: Когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право отказывать в отдыхе
Климат весьма разнообразен и зависит от региона. Пока в одной части страны преобладает тепло и высокая влажность, в другой – царит вечная весна.
Средняя температура воздуха летом колеблется от +23°С до +31°С, а температура воды держится от +20°С.
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Июнь
|+26°С
|+19°С
|+21°С
|Июль
|+30°С
|+22°С
|+24°С
|Август
|+31°С
|+23°С
|+25°С
Мы подготовили для вас подборку курортов Испании, которые достойны внимания.
Ибица
Ибица – это столица клубной жизни и ночных вечеринок.
Курорт идеально подходит для молодежи и тех, кто любит активный, яркий, громкий отдых.
К тому же, веселье и музыка здесь не останавливается ни днем, ни ночью.
Кроме этого, остров славится своими пляжами, живописными ландшафтами, ласковым солнцем и оливковыми рощами.
Стоимость проживания: от 25 тыс. грн.
Цена указана за двух людей в августе на пять ночей.
Перелет: 7,3 тыс. грн.
Цена указана за билет в обе стороны для одного.
Майорка
Остров, который относится к Балеарскому архипелагу, поражает своей естественной красотой.
Здесь вас ждут первоклассные отели, высокий уровень обслуживания, комфортная температура круглый год и прохладный морской бриз.
На этом курорте каждый найдет для себя развлечения. Здесь есть профессиональные инструкторы по дайвингу и виндсерфингу, отличные условия для скалолазания и живописная природа для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть от шума большого города.
При этом всем, Майорка достаточно бюджетный курорт.
Стоимость проживания: от 15 тыс. грн.
Цена указана за пять ночей в августе на двоих.
Перелет: от 5 тыс. грн.
Цена указана за билеты в обе стороны для одного человека.
Коста-Бланка
Курорт Коста-Бланка славится своими белыми пляжами.
Туристы любят его за отличную инфраструктуру и большое количество пляжей с голубыми флагами Евросоюза За чистоту пляжей и прибрежных вод.
Теплая погода здесь почти 300 дней в году, поэтому отдых на море доступен почти в любое время.
Коста-Бланка подходит для тех, кто предпочитает активный отдых. Здесь можно поплавать с аквалангом, заняться виндсерфингом, скалолазанием или просто прокатиться на велосипеде по городу.
Стоимость проживания: от 11 тыс. грн.
Цена указана за двух людей в августе на пять ночей.
Перелет: 8 тыс. грн.
Цена за рейс Киев-Аликанте-Киев для одного человека.
Бенальмадена
Бенальмадена – это замечательный курортный городок в Испании на побережье Андалусии.
Здесь вы найдете для себя все, что только можно пожелать на отдыхе: яркое море, чистые пляжи и огромный спектр развлечений.
Курортный сезон здесь начинается раньше, ведь мелкий песок серого цвета быстрее прогревается под лучами солнца.
Бенальмадена подходит как для спокойного семейного отдыха с детьми, так и для романтических выходных.
Стоимость проживания: от 16 тыс. грн.
Цена указана за пять ночей в августе на двоих.
Перелет: 8-12 тыс. грн.
Цена за рейс Киев-Малага-Киев для одного.
От аэропорта до Бенальмадена всего 10 км. Доехать можно на автобусе (от €1) или поезде (от €3).
Испания очаровывает туристов особой атмосферой, прекрасным климатом и большими возможностями для разнообразного отдыха. Во время поездки можно сочетать пляжный отдых, а также знакомство с древними памятниками.
Именно поэтому ее так любят туристы и с удовольствием возвращаются снова.
Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, куда стоит поехать на отдых в Португалии.
Фото: TripMyDream