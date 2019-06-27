Где отдохнуть в Испании, стоимость проживания и цены на авиабилеты – читайте в материале Фактов ICTV.

Лето – отличное время для того, чтобы взять отпуск и отвлечься от напряженного графика.

Отдых на море – лучшее, что может быть в летнюю жару.

Одна из самых популярных стран для отдыха летом – Испания.

Это западное государство материковой Европы, которая выделяется живописными пейзажами, уникальной архитектурой и интересными традициями.

Она славится огромным количеством чистых пляжей – более 600 из них соответствуют всем стандартам Голубого флага – они чистые и вода пригодная для безопасного купания.

Испания прекрасная для посещения в любое время года.

Читайте: Когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право отказывать в отдыхе

Климат весьма разнообразен и зависит от региона. Пока в одной части страны преобладает тепло и высокая влажность, в другой – царит вечная весна.

Средняя температура воздуха летом колеблется от +23°С до +31°С, а температура воды держится от +20°С.

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +26°С +19°С +21°С Июль +30°С +22°С +24°С Август +31°С +23°С +25°С

Мы подготовили для вас подборку курортов Испании, которые достойны внимания.

Ибица

Ибица – это столица клубной жизни и ночных вечеринок.

















Море в Испании: курорты, цены, климат / 4 фотографии

Курорт идеально подходит для молодежи и тех, кто любит активный, яркий, громкий отдых.

К тому же, веселье и музыка здесь не останавливается ни днем, ни ночью.

Кроме этого, остров славится своими пляжами, живописными ландшафтами, ласковым солнцем и оливковыми рощами.

Стоимость проживания: от 25 тыс. грн.

Цена указана за двух людей в августе на пять ночей.

Перелет: 7,3 тыс. грн.

Цена указана за билет в обе стороны для одного.

Майорка

Остров, который относится к Балеарскому архипелагу, поражает своей естественной красотой.

















Море в Испании: курорты, цены, климат / 4 фотографии

Здесь вас ждут первоклассные отели, высокий уровень обслуживания, комфортная температура круглый год и прохладный морской бриз.

На этом курорте каждый найдет для себя развлечения. Здесь есть профессиональные инструкторы по дайвингу и виндсерфингу, отличные условия для скалолазания и живописная природа для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть от шума большого города.

При этом всем, Майорка достаточно бюджетный курорт.

Стоимость проживания: от 15 тыс. грн.

Цена указана за пять ночей в августе на двоих.

Перелет: от 5 тыс. грн.

Цена указана за билеты в обе стороны для одного человека.

Коста-Бланка

Курорт Коста-Бланка славится своими белыми пляжами.

















Море в Испании: курорты, цены, климат / 4 фотографии

Туристы любят его за отличную инфраструктуру и большое количество пляжей с голубыми флагами Евросоюза За чистоту пляжей и прибрежных вод.

Теплая погода здесь почти 300 дней в году, поэтому отдых на море доступен почти в любое время.

Коста-Бланка подходит для тех, кто предпочитает активный отдых. Здесь можно поплавать с аквалангом, заняться виндсерфингом, скалолазанием или просто прокатиться на велосипеде по городу.

Стоимость проживания: от 11 тыс. грн.

Цена указана за двух людей в августе на пять ночей.

Перелет: 8 тыс. грн.

Цена за рейс Киев-Аликанте-Киев для одного человека.

Бенальмадена

Бенальмадена – это замечательный курортный городок в Испании на побережье Андалусии.













Море в Испании: курорты, цены, климат / 3 фотографии

Здесь вы найдете для себя все, что только можно пожелать на отдыхе: яркое море, чистые пляжи и огромный спектр развлечений.

Курортный сезон здесь начинается раньше, ведь мелкий песок серого цвета быстрее прогревается под лучами солнца.

Бенальмадена подходит как для спокойного семейного отдыха с детьми, так и для романтических выходных.

Стоимость проживания: от 16 тыс. грн.

Цена указана за пять ночей в августе на двоих.

Перелет: 8-12 тыс. грн.

Цена за рейс Киев-Малага-Киев для одного.

От аэропорта до Бенальмадена всего 10 км. Доехать можно на автобусе (от €1) или поезде (от €3).

Испания очаровывает туристов особой атмосферой, прекрасным климатом и большими возможностями для разнообразного отдыха. Во время поездки можно сочетать пляжный отдых, а также знакомство с древними памятниками.

Именно поэтому ее так любят туристы и с удовольствием возвращаются снова.

Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, куда стоит поехать на отдых в Португалии.

Фото: TripMyDream