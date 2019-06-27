Приложение DeepNude, которое использует нейросети, удаляет одежда на женских снимках.

Нейросеть DeepNude после обработки фотографии одетого человека выдает голое изображение.

Однако приложение воспринимает только женские снимки. DeepNude лучше всего работает с изображениями женщин, на которых мало одежды.

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Приложение доступно пока только на сайте анонимного разработчика. Бесплатно скачать программу на Linux или Windows. За $50 можно будет убрать вотремарку, которая появляется на всех результатах в бесплатной версии.

Ранее Факты ICTV писали, что платежная система Visa запустила в Украине технологию, которая позволяет использовать смартфон со встроенным NFC-модулем как терминал для приема платежей.

Источники: Vice