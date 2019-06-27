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Факты / Lifestyle

Нейросеть DeepNude навчили роздягати жінок на фото. Як це працює

Приложение DeepNude, которое использует нейросети, удаляет одежда на женских снимках.

Нейросеть DeepNude навчили роздягати жінок на фото. Як це працює

Нейросеть DeepNude после обработки фотографии одетого человека выдает голое изображение.

Однако приложение воспринимает только женские снимки. DeepNude лучше всего работает с изображениями женщин, на которых мало одежды.

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Приложение доступно пока только на сайте анонимного разработчика. Бесплатно скачать программу на Linux или Windows. За $50 можно будет убрать вотремарку, которая появляется на всех результатах в бесплатной версии.

Ранее Факты ICTV писали, что платежная система Visa запустила в Украине технологию, которая позволяет использовать смартфон со встроенным NFC-модулем как терминал для приема платежей.

Источники: Vice

Фото: Dreamstime

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