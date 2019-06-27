С собой в самолет можно брать различные гаджеты, а также практически любую еду. Факты ICTV собрали для вас список вещей, которые разрешено брать с собой в самолет.

Техника и инструменты

В багаже самолета можно провозить различные гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки). Их также позволено провозить в ручной клади.

Не составит проблем провезти в багаже самолета электронные приспособления (мультиварка, блендер, фен и т.д.). Но электронную сигарету в багаж, скорее всего, не примут. Провезти ее можно в ручной клади.

Рабочие и музыкальные инструменты, а также спортивное снаряжение чаще всего приходится сдавать в багаж. В эту категорию попадают:

дрель;

отвертка;

пассатижи;

коньки;

скейтборд;

доска для серфинга;

удочка;

футбольный и баскетбольный мячи.

Это далеко не полный список подобных вещей, которые вам позволят провезти в багажном отсеке самолета.

Однако не удастся везти средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах (гироскутер, электросамокат). Их не позволяют ни сдавать в багаж, ни везти в качестве ручной клади.

Жидкости

Жидкости, гели и аэрозоли в ручной поклаже должны находиться в емкостях до 100 мл и лежать в прозрачном пакете размером 20 х 20 см, который выделяется на каждого пассажира.

Любую жидкость, которая находится в емкости больше 100 мл не разрешают провозить в самолете и попросят сдать ее в багаж. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы во время полета у вас были небольшие емкости с дезодорантом, шампунем и другими необходимыми жидкостями.

Острые предметы и оружие

Большинство опасных предметов не позволят провезти в салоне самолета, но если правильно их паковать, то острые вещи должны без проблем принять в багаж. Вопросов к ножницам, ножам, штопорам и подобным предметам не должно возникнуть.

Если вы перевозите охотничий нож, то лучше, чтобы он был в чехле, и стоит предупредить об этом авиакомпанию. Сувенирные мечи (сабля, ятаган) у вас забрать не должны. Если же на досмотре возникают проблемы, то можно показать справку, что это хозяйственно-бытовые инструменты.

Если в перевозке оружия возникает острая необходимость, то этот вопрос потребуется согласовать с авиаперевозчиком до вылета и узнать требования к упаковке. Также вас могут попросить предъявить разрешение на ношение оружия.

В некоторых аэропортах есть контроль безопасности. В таком случае нужно сообщить о том, что вы везете оружие сразу.

Вас направят в службу безопасности аэропорта или в специальную оружейную комнату, где попросят документы, опечатают оружие и отнесут его в самолет. Получать оружие вы будете по специальной бумаге в конечной точке полета.

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Провозить в багаже или ручной клади порох, боевые патроны и патроны к газовому оружию вам не разрешат ни при каких обстоятельствах.

Из легковоспламеняющихся предметов позволят везти только литий-ионные аккумуляторы и щелочные алкалиновые батарейки. Также на борт самолета могут позволить взять одноразовую зажигалку и обычные спички.

Еда и алкоголь

Ограничений на перевозку еды и напитков в багаже нет. Вы можете перевозить в любом количестве продукты и напитки. Проблемы могут возникнуть лишь при перевозке сухого льда, потому желательно заранее согласовать соответствующие условия с авиаперевозчиком.

В ручной клади можно перевозить множество продуктов, но на некоторые действует ограничение в 100 мл.

В багаже самолета можно везти алкоголь крепостью до 70%. Однако на крепкие напитки (24-70%), как правило, действует ограничение в 5 л в закрытых фирменных бутылках на пассажира.

Вещи для ребенка и лекарства

Любые вещи для детей разрешают сдавать в багаж и брать в самолет. При желании в ручной клади можно разместить даже детское автокресло, если его сертифицировали для самолетов.

В самолете вам разрешат провозить детское питание в любых емкостях, а также еду в том количестве, которое потребуется для ребенка до 2 лет на время всего полета.

В самолете разрешают провозить большинство лекарств в твердой форме, а вот для жидкостей действует привычное ограничение в 100 мл. Исключение составляют только те препараты, которые вам жизненно необходимы.

Но в таком случае от вас могут потребовать рецепт или справку от врача. Также стоит убедиться, что лекарства, которые вы перевозите, не находятся под запретом в другой стране.

В багаже не позволят везти только ртутный градусник и перекись водорода.

К слову, Факты ICTV собрали советы, которые помогут, если вы решили отправиться в путешествие в одиночку.