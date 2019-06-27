Ученым удалось зафиксировать в космосе аномальную частицу света с самой высокой энергией.

Группе ученых с помощью обсерватории Gibma Collaboration Tibet Air Shower удалось зафиксировать аномальную частицу света, которая оказалась фотонами с самой высокой энергией в истории наблюдений.

На основе данных телескопа, исследователям удалось узнать, что указанная частица прилетела из Крабовидной туманности и стала частью космических лучей от остатков сверхновой.

Крабовидная туманность расположена в рукаве Персея в 6,5 тыс. световых лет от Земли и является остатками сверхновой, которая вспыхнула в 1054 году.

Читайте: На Марсе обнаружили возможные признаки жизни – NASA

Команда ученых была сосредоточена на поиске фотонов, которые попадают на Землю из отдаленных мест.

Всего им удалось обнаружить 24 фотонных ливня, энергия которых превышает 100 трлн электрон-вольт. Энергия одного из них составила 450 трлн электрон-вольт.

К слову, ракета Falcon Heavy вывела на орбиту Земли солнечный парус и 24 исследовательских спутника.

Источник: Phys.org

Фото: NASA