28 июня украинцы будут праздновать День Конституции. Куда сходить в Киеве в этот день – расскажут Факты ICTV.

День Конституции в Украине отмечается ежегодно 28 июня.

В этот день в 1996 году народные депутаты приняли главный документ страны и закрепили правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

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День Конституции – это один из главных государственных праздников и выходной день. В этом году он выпадает на пятницу и продлевает украинцам уик-энд на один день.

Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить 28 июня.

Пикник на Певческом

28 июня, 10.00

Певческое поле

Билеты: 130 грн

Купить билеты можно здесь

На празднике можно будет попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая это все с авторскими напитками.

Также на Певческом поле выступят кавер-бэнды и звезды.

Гостей ждут конкурсы, детская зона, вкусные фуд-корты, мастер классы и многое другое.

Лето на ВДНХ

30 июня, с 10.00

Расписание можно узнать тут

Локация уже стала главной пикник-зоной города с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.

Всего более полусотни локаций для празднования Дня Конституции.

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya

28 июня, с 11.00

ВДНХ

Билеты: 250 грн

Купить билеты можно здесь

На Circus Night Market организаторы обещают устроить спектакль, который останется в памяти надолго.

Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Frolov, Nil Tarasov, Cream Soda, Smailov, Mamay.

Также главным событием станет выступление исландцев Gus Gus.

Concept #1

28 июня, 19.30

Сцена 6

Билеты: 250–900 грн

Купить билеты можно здесь

Впервые в столице выступит итальянский современный балет из Турина.

Для гостей труппа готовит современный перформанс Concept #1.

Выступление будет сопровождаться музыкальным оформлением от электронного дуэта Ptakh_Jung.

Oracool #6

28 июня, 23.00

Otel’

Билеты: 200–250 грн

Купить билеты можно на входе

Оракул – это переезжающий танцевальный зал, поэтому без сюрпризов на аутдор-локации Otel’ не обойдется.

Вечеринка электронной музыки для настоящих ценителей жанра. Ожидаются выступления диджеев: Domnitsa, Kreida, Tofudj и Adelina.

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