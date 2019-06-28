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Главный дизайнер Apple уйдет из компании – причина

Главный дизайнер Apple Джони Айв, который работает в компании с 1992 года, уйдет из поста.

Джони Айв

Главный дизайнер компании Apple Джони Айв покинет свой пост до конца 2019 года.

Он планирует создать собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.

– Спустя почти 30 лет работы и бесчисленных проектов, я больше всего горжусь тем, что мы создали команду разработчиков, процессы и культуру в Apple, которые имеют аналогов. Apple сегодня сильнее, ярче и талантливее, чем когда-либо в своей истории, – заявил Айв.

После ухода его обязанности перейдут к вице-президенту компании по промышленному дизайну Эвансу Ханки и вице-президенту по дизайну интерфейсов Алану Даю.

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Дизайнеры будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу.

Джони Айв работал в Apple c 1992 года. За это время под его руководством компания Apple выпустила iPod, iMac, iPhone, MacBook.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple в сентябре 2019 года презентует iPhone 11.

Источник: Financial Times

Фото: Getty Images

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