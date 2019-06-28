Главный дизайнер Apple Джони Айв, который работает в компании с 1992 года, уйдет из поста.

Главный дизайнер компании Apple Джони Айв покинет свой пост до конца 2019 года.

Он планирует создать собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.

– Спустя почти 30 лет работы и бесчисленных проектов, я больше всего горжусь тем, что мы создали команду разработчиков, процессы и культуру в Apple, которые имеют аналогов. Apple сегодня сильнее, ярче и талантливее, чем когда-либо в своей истории, – заявил Айв.

После ухода его обязанности перейдут к вице-президенту компании по промышленному дизайну Эвансу Ханки и вице-президенту по дизайну интерфейсов Алану Даю.

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Дизайнеры будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу.

Джони Айв работал в Apple c 1992 года. За это время под его руководством компания Apple выпустила iPod, iMac, iPhone, MacBook.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple в сентябре 2019 года презентует iPhone 11.

Источник: Financial Times