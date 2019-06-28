Каким будет 28 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

В целом день может провоцировать на эмоции в отношениях с окружающими, а также в личных отношениях с партнером.

Не рекомендуется планировать важные начинания, крупные и значимые покупки. Весьма желательно и важно в отношениях проявлять терпение, понимание и поддержку.

Энергии дня могут создавать ситуации на преодоление трудностей, борьбу с чем-либо.

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Трудностей бояться не стоит, их можно и важно преодолевать, но в отношениях это может сработать не в положительном варианте. Поэтому любые решения, связанные с отношениями, принимать сегодня не желательно.

День благоприятен для как для физической активности, так и творческой, любые процедуры, связанные с очищением и самодисциплиной, сегодня принесут высокий результат. Поэтому определенные ограничения в еде, эмоциональных проявлениях и состояниях пойдут только на пользу в будущем.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, брать и давать деньги в долг, начало поездок и путешествий.

К слову, ранее Факты ICTV писали, чем опасен коридор затмений, а также какие знаки зодиака в зоне риска.