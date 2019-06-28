NASA планирует запустить на спутник Сатурна до 2026 года беспилотник, который состоит из восьми пропеллеров.

Аэрокосмическое управление США анонсировало новую миссию программы New Frontiers, в рамках которой к спутнику Сатурна Титан будет отправлен октокоптер Dragonfly – беспилотник, который состоит из восьми пропеллеров.

Стоимость миссии составит $1 млрд. Ее старт запланирован на 2026 год, а прибытие к спутнику Титану – на 2034 год.

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Беспилотник будет летать в небе Титана, на поверхности которого, возможно, существует необычная жизнь.

Его основной задачей является изучение химического состава атмосферы и поверхностного слоя почвы, мониторинг погоды, аэро- и фотосъемка поверхности Титана, а также сейсмические исследования.

Ранее NASA показало новые фотографии Земли с космической станции.

Источник: NASA