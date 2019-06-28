День Конституции украинцы будут отмечать 28 июня. Лучшие поздравления с праздником читайте в материале Фактов ICTV.
День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня.
В 1996 году народные депутаты работали над проектом документа, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.
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Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и содействовало повышению авторитета страны в мире.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Конституции.
В этот праздник горделивый,
Пожелаю стать счастливой
Всей стране своей большой.
Каждый третий здесь герой.
И законы нужно чтить,
Чтобы родину любить.
Это очень-очень важно,
Поздравляю всех отважно!
***
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
***
Сегодня праздник очень важный,
Ведь Конституция была стране дана,
Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,
Чтобы сбылась заветная мечта!
Еще желаю я удачи и терпенья,
Всех благ родной твоей стране,
Чтобы хорошее лишь настроение,
Процветания Украине и тебе!
***
Неведомо солнцу уныние.
Лучи в облаках смеются.
Они поздравления шлют Украине
От нас нынче с Днем Конституции.
Хоть время несет перемены,
У власти меняются лица,
Пускай остаются всегда неизменны
Все те основного закона страницы,
Где признана жизнь человека бесценной!
***
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас, друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
Ранее Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить 28 июня.