День Конституции украинцы будут отмечать 28 июня. Лучшие поздравления с праздником читайте в материале Фактов ICTV.

День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня.

В 1996 году народные депутаты работали над проектом документа, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.

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Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и содействовало повышению авторитета страны в мире.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Конституции.

В этот праздник горделивый,

Пожелаю стать счастливой

Всей стране своей большой.

Каждый третий здесь герой.

И законы нужно чтить,

Чтобы родину любить.

Это очень-очень важно,

Поздравляю всех отважно!

***

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.



***

Сегодня праздник очень важный,

Ведь Конституция была стране дана,

Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,

Чтобы сбылась заветная мечта!

Еще желаю я удачи и терпенья,

Всех благ родной твоей стране,

Чтобы хорошее лишь настроение,

Процветания Украине и тебе!



***

Неведомо солнцу уныние.

Лучи в облаках смеются.

Они поздравления шлют Украине

От нас нынче с Днем Конституции.

Хоть время несет перемены,

У власти меняются лица,

Пускай остаются всегда неизменны

Все те основного закона страницы,

Где признана жизнь человека бесценной!

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас, друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

Ранее Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить 28 июня.