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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем Конституции 2019

День Конституции украинцы будут отмечать 28 июня. Лучшие поздравления с праздником читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления с Днем Конституции 2019

День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня.

В 1996 году народные депутаты работали над проектом документа, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.

Читайте: Знаете ли вы Конституцию Украины – ТЕСТ

Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и содействовало  повышению авторитета страны в мире.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Конституции.

В этот праздник горделивый,
Пожелаю стать счастливой
Всей стране своей большой.
Каждый третий здесь герой.

И законы нужно чтить,
Чтобы родину любить.
Это очень-очень важно,
Поздравляю всех отважно!

***
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.

***
Сегодня праздник очень важный,
Ведь Конституция была стране дана,
Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,
Чтобы сбылась заветная мечта!

Еще желаю я удачи и терпенья,
Всех благ родной твоей стране,
Чтобы хорошее лишь настроение,
Процветания Украине и тебе!

***

Неведомо солнцу уныние.
Лучи в облаках смеются.
Они поздравления шлют Украине
От нас нынче с Днем Конституции.

Хоть время несет перемены,
У власти меняются лица,
Пускай остаются всегда неизменны
Все те основного закона страницы,
Где признана жизнь человека бесценной!

***

День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас, друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.

Ранее Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить 28 июня.

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