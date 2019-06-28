PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Мир пока не готов: нейросеть DeepNude для раздевания женщин закрыли

Разработчики нейросети DeepNude, которая на фото раздевает женщин, закрыли сервис.

DeepNude

Разработчики DeepNude отказались от обновлений программы и заявили закрытии проекта.

Читайте: iPhone 11: когда стартуют продажи нового смартфона от Apple

– Если приложение используют 500 тысяч человек, то вероятность того, что люди станут злоупотреблять им, слишком высока. Мир пока не готов к DeepNude, – заявили разработчики.

Напомним, DeepNude – это программа, которая редактирует фото женщин, убирая одежду и дорисовывая вместо нее части обнаженного тела.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка