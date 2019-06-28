На День Конституции 2019, который украинцы будут праздновать три дня – 28, 29 и 30 июня – банки и почтовые отделения меняют режим работы.

День Конституции в 2019 году приходится на пятницу, 28 июня. Он будет выходным, как и традиционные суббота и воскресенье – 29 и 30 июня.

То есть украинцы смогут отдыхать три дня подряд.

Как будут работать банки

У сотрудников банков, как и у большинства граждан, с 28 по 30 июня – выходные, поэтому в эти дни финансовые учреждения не работают.

Поэтому все операции с наличными – только через банкоматы, терминалы или приложения в смартфонах.

В любом случае, банки должны сообщить клиентам о режиме работы в эти дни.

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Режим работы почтовых отделений

Укрпочта дает подробный график работы своих отделений в пятницу, 28 июня.

Мы расскажем, как будут работать отделения в Киеве:

На Крещатике, 22 – с 09.00 до 19.00 (без перерывов);

На Шептицкого, 16/4 – с 10.00 до 15.00 (без перерывов);

На площади Вокзальной, 1 – с 00.00 до 24.00 (перерывы: с 14.00 до 15.00, с 02.00 до 03.00 и с 23.30 до 00.10).

Отделения Новой почты в День Конституции будут работать с 09.00 до 16.00, а 29 и 30 июня – в обычных субботнем и воскресном режимах.

Кстати, Факты ICTV собрали топ-5 мест для отдыха на День Конституции.

Источник: Укрпошта