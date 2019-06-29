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Apple сняла в Киеве рекламу AirPods

Американская компания Apple сняла рекламу наушников AirPods в Киеве.

Apple сняла в Киеве рекламу AirPods

Apple сняла новую рекламу беспроводных наушников AirPods в Киеве.

В видео показаны реальные кадры украинской столицы в сочетании с павильонными съемками.

Ролик был снят в цвете, но создатели решили, что черно-белый вариант придаст более яркий эффект и сможет передать вдохновение голливудскими фильмами 1920-х годов и комедии Бастера Китона.

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Саундтреком стала песня I Learnt Some Jazz Today в исполнении Tessellated.

В  2-минутном видео мрачный мужчина выходит из своей квартиры и, вероятно, идет на работу, от которой он не в восторге. Но после того, как он подключил AirPods мир изменился под его ногами и превратился в батут.

В создании рекламы участвовала украинская продакшн-студия Radioaktive Film.

Режиссером выступил Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead. Идеей и разработкой занималось агентство TBWA\Media Arts Lab.

Напомним, в 2017 году компания сняла рекламу Apple Watch на киевском вокзале.

Источник: Adweek

Источник: The Village

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