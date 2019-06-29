Каким будет 29 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День благоприятен для творческих дел. Можно покупать что-то значимое и ценное. Хорошо активно проводить время.

На сегодня стоит запланировать что-то полезное и творческое. Не рекомендуется назначать плановые операции, осуществлять деструктивные и разрушительные действия.

Также не нужно заниматься любыми судебными вопросами и разбирательствами.

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День благоприятен для приготовления еды, угощений, особенно если блюдо готовится на огне. Можно устроить выезд на природу с приготовлением еды на костре.

Стоит уделить больше времени и внимания для общения с детьми.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю.