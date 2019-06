Июль порадует киевлян множеством концертов и долгожданных фестивалей. Куда пойти в июле – расскажут Факты ICTV.

Июль традиционно станет месяцем, когда Украину посетит наибольшее количество всемирно известных исполнителей.

Все благодаря самым крупным музыкальным фестивалям Украины – Atlas Weekend и UPark Festival.

Кроме этого в столице можно посетить таинственное выступление Jonathan Bree или послушать группу The Unsleeping, которые победили в конкурсе и теперь выступят на Sziget в Венгрии.

Факты ICTV выбрали лучшие ивенты, которые состоятся в июле в Киеве.

Мой Рэй: квартет Руслана Егорова

Caribbean Club

4 июля, 20.00

Билеты: 190-820 грн

Трудно найти человека хотя бы случайно не знакомого с хитами Рэя Чарльза, известного джазового виртуоза.

Несмотря на слепоту, американский музыкант не только попал в залы славы рок-н-ролла, джаза и блюза, но и получил 17 премий Грэмми – Фрэнк Синатра назвал Рэя “единственным гением в шоу-бизнесе”.

4 июля в Caribbean Club вы сможете узнать историю выдающегося артиста через его музыку. Квартет Руслана Егорова состоит из талантливых музыкантов Украины с богатым опытом экспериментов над классическими джазовыми произведениями.

В репертуаре коллектива ключевое место отведено свингу и жанру босса новы.

Jonathan Bree

ЮБК

5 июля, 20.00

Билеты: 450 грн

Jonathan Bree – певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Новой Зеландии.

Его недавний музыкальный клип You’re So Cool стал сенсацией YouTube, привлекая внимание зрителей к группы своим уникальным стилем и скрытыми за масками лицами.

Шоу Bree равноценно очаровывает своей потусторонностью – как в звуковом, так и в визуальном плане.

Сейчас он записывает материал для четвертого альбома и готовится к мировому турне 2019 года.

Ночь на Ивана Купала 2019

X-Park

6-7 июля, 10.00

Билеты: 99-1499 грн

Купальская ночь – одна из самых мистических ночей года. По поверью, с 6-го на 7-го июля соединяются все четыре божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

Если вы хотите не только попрыгать через костер, но и развлечься с друзьями или отдохнуть с семьей, тогда стоит посетить фестиваль Ночь на Ивана Купала в X-Park.

Празднование пройдет на трех больших локациях, с фотозонами, фудкортами и ярмаркой хенд-мейда.

Интересные конкурсы, мастер-классы, лекции – каждый найдет, чем заняться до захода солнца, ведь вечером начнутся музыкальные концерты этно-групп и хедлайнеров фестиваля: Lucky4, Дмитрия Бабака, INGRET, и народной артистки Украины Кати Бужинской.

The Unsleeping

ЮБК

7 июля, 19.30

Билеты: 200 грн

Шесть лет назад пятеро парней из Умани собрались вместе, чтобы позже создать группу The Unsleeping.

Сначала выпускали черновики-синглы, а первый мини-альбом вышел только в 2016 году. Музыкальные критики и слушатели уже не смогли пройти мимо этого релиза. Тем более, что тогда вышел клип на песню You Drive My Four Wheel Coffin, который собрал сотни тысяч просмотров на YouTube.

После этого группу стали приглашать на музыкальные фестивали, а вокруг их творчества начал образовываться первый союз фанатов.

7 июля the Unsleeping должны доказать, что выросли до сольных выступлений в Киеве.

Maluma

Дворец Спорта

8 июля, 19.00

Билеты: 1199-3999 грн

Хуан Луис Лондоньо Ариас начал музыкальную карьеру в совсем молодом возрасте – в 2010 году, когда колумбийскому певцу исполнилось всего 16 лет, дядя подарил ему сеанс на звукозаписывающей студии.

Песня Farandulera стала местным радио-хитом, после чего талант заметили в Sony Music Colombia. За этим последовал резкий скачок популярности, молодой певец отказался от футбольной карьеры и полностью посвятил себя творчеству.

Сейчас на его счету совместные песни с Мадонной и Рикки Мартином, а синглы неизменно достигают топ-3 в национальных чартах.

В этом году он впервые отправляется в международное турне, которое включает и выступление в Киеве.

Взрослые чтения

Caribbean Club

9 июля, 19.00

Билеты: 190-790 грн

Взрослые чтения – это новый формат литературных ивентов от книжного продюсера Елены Лазуткиной, который перенесет вас из библиотечных залов на большую сцену.

Талантливые читатели в виде декламации воссоздадут самые откровенные отрывки из известных произведений классиков.

Сопровождающий видеоряд и аудио с театральными перформансами делают событие похожим на настоящий театральный спектакль, разделенный на поэзию и прозу.

9 июля вас ждут фрагменты произведений Льва Толстого, Набокова, Анаис Нин, Куклина, Бревиса в исполнении Николая Серьги, Светланы Вольновой, Снежаны Егоровой, Александра Меламуда и других звездных гостей.

Atlas Weekend 2019

10-14 июля

ВДНХ

Билеты: 1050 – 2600 грн

Четвертый год подряд Atlas Weekend будет радовать украинских меломанов своими мощными привозами.

Фестиваль пройдет традиционно на ВДНХ. На празднике музыки уже заявлены шесть хедлайнеров и много не менее крутых исполнителей.

Вlack Eyed Peas, Liam Gallgher, The Chainsmokers, Сплин, The Subways, The Vaccines, Little Big – всех их можно будет увидеть и услышать на Atlas Weekend.

Как обычно, помимо музыки, на фестивале будет фудкорд и фотозоны.

Upark Festival

16 -18 июля, 15.00

Sky Family Park



Билеты: 3499 – 6099 грн

В прошлом году Upark проходил на стадионе, а в этом организаторы изменили формат на более современный и соответствующий ритму и стилю жизни мегаполиса.

Фестиваль в Sky Family Park, где гостей будут ждать не только концерты, но и огромная зеленая территория, пляжи, бассейны, игровые зоны, уличная еда и многое другое.

Список хедлайнеров на Upark поражает названиями всемирно известных коллективов.

Среди участников: Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, SWMRS, Thirty Seconds to Mars, Rag’n’Bone Man, Pale Waves, MO, Die Antwoord и Иван Дорн.

Злата Огневич

Caribbean Club

18 июля, 20.00

Билеты: 490-1990 грн

Злата Огневич – известная украинская певица и телеведущая с невероятно нежным голосом.

В 2013 году она представляла Украину на конкурсе Евровидение, где заняла почетное третье место, но список ее творческих достижений этим не ограничивается.

Над ее песнями работают лучшие продюсеры и хитмейкеры страны, она занимает верхние позиции национальных хит-парадов, на ее счету десятки видеоклипов, выступление дуэтом с легендарным тенором Андреа Бочелли и участие в концерте Монсеррат Кабалье.

Певица подготовила новый сюрприз для всех поклонников качественной украинской музыки.

Новая программа Акустика откроет по-новому любимые песни Огневич, и без того нежной исполнительницы, которые благодаря Kaska Records Band прозвучат в еще более магическом акустическом формате.

Лето на ВДНХ

Май – сентябрь, с 10.00

В прошлом году проект Лето на ВДНХ посетило более 2 млн киевлян и гостей украинской столицы.

Такое количество посетителей позволяет назвать парк самой популярной локацией для отдыха и семейного досуга на карте Киева, так и страны в целом.

Этим летом локация возвращается и превращается в главную пикник-зону города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.

Всего более полусотни локаций для досуга с семьей, друзьями и любимыми.

